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Президент поставил задачи перед правительством
Ход посевной, готовность техники и кадров, глубина переработки, продажи на внешних рынках. Накануне во Дворце Независимости детально обсудили весь спектр вопросов АПК. Александр Лукашенко указал на ряд проблем, которые необходимо решить в ближайшее время. Если мы хотим, чтобы сельскохозяйственное производство росло, необходимо не допускать падежа скота. Во главе угла должны быть дисциплина и организация процесса. Не обошли стороной и вопросы посевной кампании. Основные работы необходимо завершить до 9 мая. В центре внимания также мелиорация, приусадебные участки и старые фермы. Президент требует навести полный порядок на селе в ближайшие несколько лет.
Беларусь продолжит наращивать экспортные поставки продовольствия, сохраняя традиционные рынки сбыта и развивая новые направления. Экспорт сельхозпродукции и продуктов питания за минувший год составил 5,8 млрд долларов (это плюс 4 %). В этом году рост продолжается. За I квартал валютная выручка на 72 млн долларов больше, чем за аналогичный период 2020-го.
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