ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Президент поставил задачи перед правительством на совещании по развитию АПК

Проблемы в сельском хозяйстве и пути их решения. Большое совещание по работе агропромышленного комплекса собрали сегодня во Дворце Независимости.

В зале губернаторы, профильный министр, представители науки и контролирующих органов. Прошлый год стал проверкой на прочность для системы международных экономических отношений. Так называемая диктатура и порядок, за которые нас упрекают, показали свою эффективность, не без доли иронии отметил Президент.

Результаты налицо, когда в мире были панические настроения, столкнулись с дефицитом продуктов, АПК нашей страны не просто устоял в период коронавируса. Благодаря потенциалу в сельхозотрасли, который мы создали за период независимости, и правильной тактике мы значительно прибавили. В прошлом году обеспечен рост производства основных видов продукции. Причем хорошая динамика во всех областях республики.


Изображение

Но Президент призывает участников совещания не цифрам радоваться и позициям в мировых рейтингах, а продолжать работать и решать внутренние проблемы. Например, в этом году снижено производство скота и птицы, фиксируют небольшой падеж скота, что недопустимо. Эти вопросы - зона ответственности генпрокурора.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:


Изображение


А. Лукашенко: В дисциплине и организации вся проблема

В напряженный сезон можно привлечь дополнительных работников или оплатить существующему коллективу работу в две смены, а к технике просто надо бережно относиться и не допускать простоя. Конечно, если вы ее будете терзать сутки и не обслуживать, то через год вы поставите ее под забор. По-человечески надо относиться к технике. Не надо ее рвать и ломать, загоняя в болото, когда сроки поджимают. Не лезьте в болото с техникой, лучше поработайте, когда подсохнет почва, в три смены. В дисциплине и организации вся проблема. Более того, иногда складывается впечатление, что чем большая поддержка и доверие оказываются региону, тем хуже он работает. На примере Витебской области в ближайшее время разберемся, не дай бог у вас там не будет прогресса. Уже сделали все, что вы просили.
В целом ситуация в отрасли сильно отличается по областям и тем более по районам. Погодные, финансовые и другие факторы схожи, но результаты хозяйства показывают разные. Одни ссылаются на нехватку кадров, другие говорят об отсутствии хорошей техники. По словам Президента, все эти проблемы решаемы. Куда более серьезная проблема - дисциплина и бесхозяйственность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь


Президент потребовал наведения полного порядка на селе. Будучи в командировке в чернобыльских районах, Александр Лукашенко с борта вертолета смог оценить ситуацию на сельхозземлях. Глава государства указал на ряд проблем, которые необходимо решить в ближайшее время. Мелиорация, старые пустующие дома и устаревшие заброшенные фермы.

Изображение
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Категорически настаиваю на активизации мелиорации. Мы теряем огромные площади, тысячи гектаров. Они начали зарастать хмызняком. А завтра из него вырастут никому не нужные деревья (леса у нас хватает, дай бог его переработать). Мелиорация, содержание земель, повышение плодородия - это задача государственной важности. Это наша задача. Поэтому я попрошу министра и вице-премьера заняться этими проблемами. Еще одна проблема, большое количество пустующих приусадебных участков и заброшенных домов в некоторых деревнях. В течении этого года всей вертикалью власти в течение этого года оперативно решить соответствующие вопросы. Бесхозяйные дома нужно либо продать, либо снести их, закопать, если они никому не нужны.
В целом ситуация в отрасли сильно отличается по областям и тем более по районам. Погодные, финансовые и другие факторы схожи, но результаты хозяйства показывают разные. Одни ссылаются на нехватку кадров, другие говорят об отсутствии хорошей техники. По словам Президента, все эти проблемы решаемы. Куда более серьезная проблема - дисциплина и бесхозяйственность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Мы построили животноводческие комплексы. Это дало нам возможность уйти почти повсеместно из производственных помещений, которые на ладан дышат и технологически не могут обеспечить производство. Т.е. мы бросили старые фермы и на крышах растут деревья. А высвобождаемые земли должны использоваться под нужды сельского хозяйства. Приводите все в порядок!


Изображение

Во главе угла дисциплина и организация процесса. Каждый должен заниматься своим делом. Так, задача правительства - предоставить возможности для работы, губернаторов - разработать стратегию, реализовывать ее выполнение должны уже на местах. От министра - технологии и контроль.

Не обошли стороной и посевную. Хозяйства отстают от графика. Дедлайн: 9 мая. До этого по стране должны посеять свеклу, лен, кукурузу и половину картофеля. Президент анонсирует: 10 найдет время, чтобы лично осмотреть страну и сделать вывод, на что способны губернаторы и их команды.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все