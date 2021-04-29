Президент поставил задачи перед правительством на совещании по развитию АПК

В напряженный сезон можно привлечь дополнительных работников или оплатить существующему коллективу работу в две смены, а к технике просто надо бережно относиться и не допускать простоя. Конечно, если вы ее будете терзать сутки и не обслуживать, то через год вы поставите ее под забор. По-человечески надо относиться к технике. Не надо ее рвать и ломать, загоняя в болото, когда сроки поджимают. Не лезьте в болото с техникой, лучше поработайте, когда подсохнет почва, в три смены. В дисциплине и организации вся проблема. Более того, иногда складывается впечатление, что чем большая поддержка и доверие оказываются региону, тем хуже он работает. На примере Витебской области в ближайшее время разберемся, не дай бог у вас там не будет прогресса. Уже сделали все, что вы просили.

В целом ситуация в отрасли сильно отличается по областям и тем более по районам. Погодные, финансовые и другие факторы схожи, но результаты хозяйства показывают разные. Одни ссылаются на нехватку кадров, другие говорят об отсутствии хорошей техники. По словам Президента, все эти проблемы решаемы. Куда более серьезная проблема - дисциплина и бесхозяйственность.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

