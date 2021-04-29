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Президент поставил задачи перед правительством на совещании по развитию АПК
Проблемы в сельском хозяйстве и пути их решения. Большое совещание по работе агропромышленного комплекса собрали сегодня во Дворце Независимости.
В зале губернаторы, профильный министр, представители науки и контролирующих органов. Прошлый год стал проверкой на прочность для системы международных экономических отношений. Так называемая диктатура и порядок, за которые нас упрекают, показали свою эффективность, не без доли иронии отметил Президент.
Результаты налицо, когда в мире были панические настроения, столкнулись с дефицитом продуктов, АПК нашей страны не просто устоял в период коронавируса. Благодаря потенциалу в сельхозотрасли, который мы создали за период независимости, и правильной тактике мы значительно прибавили. В прошлом году обеспечен рост производства основных видов продукции. Причем хорошая динамика во всех областях республики.
Но Президент призывает участников совещания не цифрам радоваться и позициям в мировых рейтингах, а продолжать работать и решать внутренние проблемы. Например, в этом году снижено производство скота и птицы, фиксируют небольшой падеж скота, что недопустимо. Эти вопросы - зона ответственности генпрокурора.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А. Лукашенко: В дисциплине и организации вся проблема
В напряженный сезон можно привлечь дополнительных работников или оплатить существующему коллективу работу в две смены, а к технике просто надо бережно относиться и не допускать простоя. Конечно, если вы ее будете терзать сутки и не обслуживать, то через год вы поставите ее под забор. По-человечески надо относиться к технике. Не надо ее рвать и ломать, загоняя в болото, когда сроки поджимают. Не лезьте в болото с техникой, лучше поработайте, когда подсохнет почва, в три смены. В дисциплине и организации вся проблема. Более того, иногда складывается впечатление, что чем большая поддержка и доверие оказываются региону, тем хуже он работает. На примере Витебской области в ближайшее время разберемся, не дай бог у вас там не будет прогресса. Уже сделали все, что вы просили.
Президент потребовал наведения полного порядка на селе. Будучи в командировке в чернобыльских районах, Александр Лукашенко с борта вертолета смог оценить ситуацию на сельхозземлях. Глава государства указал на ряд проблем, которые необходимо решить в ближайшее время. Мелиорация, старые пустующие дома и устаревшие заброшенные фермы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Категорически настаиваю на активизации мелиорации. Мы теряем огромные площади, тысячи гектаров. Они начали зарастать хмызняком. А завтра из него вырастут никому не нужные деревья (леса у нас хватает, дай бог его переработать). Мелиорация, содержание земель, повышение плодородия - это задача государственной важности. Это наша задача. Поэтому я попрошу министра и вице-премьера заняться этими проблемами. Еще одна проблема, большое количество пустующих приусадебных участков и заброшенных домов в некоторых деревнях. В течении этого года всей вертикалью власти в течение этого года оперативно решить соответствующие вопросы. Бесхозяйные дома нужно либо продать, либо снести их, закопать, если они никому не нужны.
Мы построили животноводческие комплексы. Это дало нам возможность уйти почти повсеместно из производственных помещений, которые на ладан дышат и технологически не могут обеспечить производство. Т.е. мы бросили старые фермы и на крышах растут деревья. А высвобождаемые земли должны использоваться под нужды сельского хозяйства. Приводите все в порядок!
Во главе угла дисциплина и организация процесса. Каждый должен заниматься своим делом. Так, задача правительства - предоставить возможности для работы, губернаторов - разработать стратегию, реализовывать ее выполнение должны уже на местах. От министра - технологии и контроль.
Не обошли стороной и посевную. Хозяйства отстают от графика. Дедлайн: 9 мая. До этого по стране должны посеять свеклу, лен, кукурузу и половину картофеля. Президент анонсирует: 10 найдет время, чтобы лично осмотреть страну и сделать вывод, на что способны губернаторы и их команды.
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