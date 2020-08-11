3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Президент поставил задачу активизировать работу на внешних рынках и нарастить экспорт продовольствия
Предприятия пищепрома не испытывают проблем с поставками
Предприятия пищевой отрасли не испытывают особых сложностей с поставками. Экспорт за полугодие прибавил 5 %. Около 60 стран в числе покупателей белорусской продукции. Беларусь рассчитывает вскоре открыть торговое представительство концерна "Белгоспищепром" в Китае. Впервые туда поставят и белорусский сахар. Первую партию в 10 тысяч тонн отгрузят в ближайшее время. Как отметили в концерне, по итогам совещания приняты новые меры по поддержке сахарных заводов.
Анатолий Бубен, председатель концерна "Белгоспищепром":
"
Цена сахара на мировом рынке резко снизилась, и сегодня себестоимостью мы не можем перекрыть те цены, по которым продаем, но работаем, чтобы снизить себестоимость. Будем входить в следующий год уже с переработанным новым сахаром, который позволит конкурировать на внешних и внутреннем рынке. Дивиденды, которые начисляются по Скиделю, Жабинке, Городее, Президент поддержал, будут направлены на погашение кредитов, которые сегодня имеются у завода".
Беларусь обеспечит пивоваров собственным сырьем
Президент также поставил задачу закрыть потребности страны в собственном сырье под нужды пивоваров. Сегодня аграрии обеспечивают пивоваренную отрасль ячменем лишь наполовину. Остальное - завозится по импорту. Ожидается, что в будущем году госзаказ позволит предприятиям полностью перейти на белорусский ячмень.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва