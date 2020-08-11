Президент поставил задачу активизировать работу на внешних рынках и нарастить экспорт продовольствия



Предприятия пищепрома не испытывают проблем с поставками

Предприятия пищевой отрасли не испытывают особых сложностей с поставками. Экспорт за полугодие прибавил 5 %. Около 60 стран в числе покупателей белорусской продукции. Беларусь рассчитывает вскоре открыть торговое представительство концерна "Белгоспищепром" в Китае. Впервые туда поставят и белорусский сахар. Первую партию в 10 тысяч тонн отгрузят в ближайшее время. Как отметили в концерне, по итогам совещания приняты новые меры по поддержке сахарных заводов.

Анатолий Бубен, председатель концерна "Белгоспищепром":

"

Цена сахара на мировом рынке резко снизилась, и сегодня себестоимостью мы не можем перекрыть те цены, по которым продаем, но работаем, чтобы снизить себестоимость. Будем входить в следующий год уже с переработанным новым сахаром, который позволит конкурировать на внешних и внутреннем рынке. Дивиденды, которые начисляются по Скиделю, Жабинке, Городее, Президент поддержал, будут направлены на погашение кредитов, которые сегодня имеются у завода".



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