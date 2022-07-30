Президент проинспектировал уборочную в Минской области: первая точка - Слуцкий район

Можно рассуждать просто. Вот у меня есть деньги, я в России купил. Но ты вывез деньги из страны, а не инвестировал в свое сельское хозяйство. Поэтому надо развивать свое. И это у тебя должно быть на контроле. Министерство это четко должно контролировать, коль есть примеры хорошие - мощные хозяйства, которые обеспечивают себя зерном. Конечно, если есть деньги, можно вывезти их и купить где-то зерно. Свои надо доводить хотя бы до 50 центнеров с гектара, тогда сельское хозяйство будет развиваться. Это очень важный вопрос сейчас. А то мы копейки ищем, чтобы вложить в какие-то убыточные, а сотни миллионов долларов вывозят за пределы страны.