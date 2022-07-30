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Президент проинспектировал уборочную в Минской области: первая точка - Слуцкий район

Развивать свое и держать эту работу на жестком контроле - таков лейтмотив рабочей поездки Президента в Слуцкий район. Этот край - первая точка в серии президентских поездок по регионам страны.

Уборочная набирает размах. Урожай в полях лучше прошлогоднего. И Александр Лукашенко не изменяет традиции лично следить за ходом жатвы. Средняя урожайность зерновых выросла во всех регионах. Выигрышной оказалась ставка, сделанная на озимый ячмень. Главное - строго следовать технологиям. Качество сельхозработ - неизменное требование Президента. Но накануне Александр Лукашенко поставил еще одну принципиальную задачу: обеспечивать потребности агропрома своими силами.

Можно рассуждать просто. Вот у меня есть деньги, я в России купил. Но ты вывез деньги из страны, а не инвестировал в свое сельское хозяйство. Поэтому надо развивать свое. И это у тебя должно быть на контроле. Министерство это четко должно контролировать, коль есть примеры хорошие - мощные хозяйства, которые обеспечивают себя зерном. Конечно, если есть деньги, можно вывезти их и купить где-то зерно. Свои надо доводить хотя бы до 50 центнеров с гектара, тогда сельское хозяйство будет развиваться. Это очень важный вопрос сейчас. А то мы копейки ищем, чтобы вложить в какие-то убыточные, а сотни миллионов долларов вывозят за пределы страны.

А в целом, как доложили главе государства, объемы сельхозпроизводства по стране по итогам года планируют увеличить на 4 %. Урожай зерна будет выше, набирает обороты производство молока, выходят на стабильную работу птицеводство и свиноводство. Президент требует не допустить падения в сельском хозяйстве. Для этого у аграриев и производителей есть все, что необходимо!

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