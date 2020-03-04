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Президент провел совещание по нефтяным вопросам

Поставки, логистика и уход от монополистов. Накануне Президент провел совещание по нефтяным вопросам. Но начался рабочий день во Дворце Независимости с кадрового решения. Александр Лукашенко назначил Юрия Назарова заместителем премьер-министра.

Юрий Назаров - заместитель премьер-министра Беларуси

Теперь уже экс-глава "Беллесбумпрома" в правительстве

будет курировать вопросы нефтехимического комплекса

. Это направление всегда было стратегическим для белорусской экономики. А в актуальных непростых условиях важность сферы выросла еще больше.

Сразу же после назначения Юрий Назаров в новой должности принял участие в первом большом совещании. К слову, профильном: на повестке стратегия действий на рынке углеводородов.

Беларусь каждый месяц недополучает около миллиона тонн сырья

Это сырье было и остается одним из ключевых факторов в мировых экономических и политических отношениях.

Сейчас Беларусь каждый месяц недополучает около миллиона тонн сырья. Цепочка последствий тянется и к внутреннему рынку топлива, и к качеству работы наших предприятий переработки. В долгосрочной перспективе такое состояние дел может ощутимо повлиять на ВВП страны и доходную часть бюджета. Поэтому перед правительством теперь на первом плане, к слову, не новая задача: диверсификация источников экономического роста.

Важнейший аспект - альтернативная логистика поставок

Здесь уже есть конкретные наработки. Через Украину по нефтепроводу Одесса - Броды и через порты на Балтике. Последнее направление можно улучшить трубопроводным способом. Также Президент напомнил о серьезных заявлениях и намерениях со стороны США. Речь как раз о дешевых кредитах на строительство трубы с Балтики. В целом же подобный формат встреч на уровне Президента, судя по всему, станет регулярным. Важный нефтяной вопрос постоянно на контроле Главы государства.

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