3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Президент провел совещание по нефтяным вопросам
Поставки, логистика и уход от монополистов. Накануне Президент провел совещание по нефтяным вопросам. Но начался рабочий день во Дворце Независимости с кадрового решения. Александр Лукашенко назначил Юрия Назарова заместителем премьер-министра.
Юрий Назаров - заместитель премьер-министра Беларуси
Теперь уже экс-глава "Беллесбумпрома" в правительстве
. Это направление всегда было стратегическим для белорусской экономики. А в актуальных непростых условиях важность сферы выросла еще больше.
Сразу же после назначения Юрий Назаров в новой должности принял участие в первом большом совещании. К слову, профильном: на повестке стратегия действий на рынке углеводородов.
Беларусь каждый месяц недополучает около миллиона тонн сырья
Это сырье было и остается одним из ключевых факторов в мировых экономических и политических отношениях.
Сейчас Беларусь каждый месяц недополучает около миллиона тонн сырья. Цепочка последствий тянется и к внутреннему рынку топлива, и к качеству работы наших предприятий переработки. В долгосрочной перспективе такое состояние дел может ощутимо повлиять на ВВП страны и доходную часть бюджета. Поэтому перед правительством теперь на первом плане, к слову, не новая задача: диверсификация источников экономического роста.
Важнейший аспект - альтернативная логистика поставок
Здесь уже есть конкретные наработки. Через Украину по нефтепроводу Одесса - Броды и через порты на Балтике. Последнее направление можно улучшить трубопроводным способом. Также Президент напомнил о серьезных заявлениях и намерениях со стороны США. Речь как раз о дешевых кредитах на строительство трубы с Балтики. В целом же подобный формат встреч на уровне Президента, судя по всему, станет регулярным. Важный нефтяной вопрос постоянно на контроле Главы государства.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все