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Развитие туризма и прямые поставки морепродуктов обсудил Президент Беларуси с губернатором Камчатского края
Географическая отдаленность Камчатки и Беларуси не должна препятствовать дружбе и сотрудничеству.Об этом сегодня заявил Президент Беларуси во время встречи с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.
Александр Лукашенко отметил, что Минск и Петропавловск-Камчатский способны заметно нарастить товарооборот за счет прямых поставок морепродуктов и создания совместных перерабатывающих производств."Убежден, нам удастся найти возможности, чтобы без лишних посредников выстроить наши отношения. И тем самым мы добьемся того, что продукция, которую мы поставляем туда и обратно, будет намного дешевле", - подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко заметил, что Камчатский край славен своими уникальными морскими богатствами. "Будет очень правильно и выгодно, если мы попробуем наладить сотрудничество в этой сфере", - считает глава государства. Он рассказал, что, бывая в России, в частности, на Дальнем Востоке, часто интересовался тематикой поставок в Беларусь рыбной продукции из таких отдаленных регионов. "Мне все в один голос говорят, что можно добывать, продавать, закупать продукцию где-то поближе, - сказал Президент. - Но нам хотелось бы, чтобы мы попробовали поставлять от вас эту продукцию. У нас в этом плане большой дефицит".
Глава государства предложил, чтобы специалисты проработали вопрос прямых поставок рыбной продукции, исключив при этом ненужное посредничество. Перспективной моделью развития сотрудничества, по его словам, может выступить создание российским регионом перерабатывающих производств в Беларуси. "Если это будет выгодно, можно попробовать. Мы создадим самый благоприятный режим для работы и поставки вашей продукции в любую точку, куда вам будет выгодно", - сказал глава государстваиподчеркнул, что в Беларуси инвестиции добросовестного бизнеса надежно защищены государством.
Также Беларусь готова делиться богатым опытом по созданию крупных сельскохозяйственных комплексов. Упомянул Президент и грандиозный проект Пенжинской приливной станции в Охотском море.
Камчатский край - настоящая туристическая жемчужина
На встрече речь шла в том числе и о развитии туристического потенциала."Камчатский край - это мечта любого путешественника, в том числе и меня, - сказал Александр Лукашенко. - Это уникальный край,такая романтическая картина у меня перед глазами. Я все планирую посмотреть на этот край. Меня все время приглашают, говорят, что на Алтае, на Камчатке, на Байкаленадо побывать, чтобы почувствовать красоту Зауралья, России мощнейшей".
С учетом расстояния в более чем 7 тыс. км вопросы логистики выходят на первый план. И тут на помощь приходит амбициозный проект Северного морского пути. СМП помогает взглянуть на доставку товаров и продукции с более удобной и выгодной позиции.
Не менее важно и использование потенциала Северного морского пути для развития двусторонней торговли. "Камчатка сегодня - это восточные ворота Северного морского пути. Он позволяет сделать логистику в два раза дешевле и в два раза короче. Это реальная альтернатива Суэцкому каналу. В этом году грузооборот превысил 20 млн т. А когда мы говорим о сотрудничестве с Беларусью, конечно, самый главный вызов - это расстояние. Оно может быть преодолено по Северному морскому пути, доставляя в Беларусь востребованную продукцию в виде водно-биологических ресурсов. А Камчатка- это главный рыболовный регион Российской Федерации и один из важнейших промыслов в мире", - уверен Владимир Солодов.
Большую часть товарооборота между Беларусью и Камчатским краем составляет белорусский экспорт. Минск на Камчатку поставляет замороженную говядину, сыры, а также машины и механические устройства специального назначения. В нашу страну направляются морепродукты, металлоконструкции из черных металлов и ферросплавы. За 2023 год внешнеторговый оборот вырос на 9 %.
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