Новинки, надежность машин и поиск новых рынков сбыта как гарантия устойчивой работы предприятия. Президент сегодня посетил Гомсельмаш. Флагман машиностроения уже 90 лет достойно представляет Беларусь на мировом рынке сельхозтехники. Продукция бренда ценится белорусскими аграриями и поставляется практически во все страны СНГ, в Европу и Азию, в Южную Америку и Африку. Так что наша сельхозтехника на полях всех континентов. Президент так и сказал: сегодня приехал поблагодарить за работу, порадоваться за предприятие и его коллектив. Повод действительно знаковый. Несмотря на пандемию, холдинг разгрузил склады, увеличил экспорт, открыл новые рынки. Заводчане сегодня услышали главное - ни о какой приватизации вопреки появляющимся в интернете вбросам речи быть не может. Будущее у предприятия однозначно есть и есть куда двигаться дальше. Конечно, ближайшие годы будут не самыми простыми для промышленников, но нужно выстоять, думая о качестве и предлагая новые современные модели.

Илона Красутская продолжит тему.



За 8-часовую смену на Гомсельмаше собирают 12 комбайнов



90 лет на рынке, 13 500 тысяч сотрудников и 12 комбайнов в сутки на главном предприятии. Это холдинг “Гомсельмаш” в цифрах. Спрос на продукцию бренда в пандемию возрос на всех рынках. И если так пойдет дальше, будет одна проблема: успеть сделать все, что заказали.

Юрий Каливошко, замдиректора производства по конвейерной сборке ОАО "Гомсельмаш": "Целый сезон отработали в шестидневку. Даже несмотря на то что техника наша сезонная, в осенне-зимний период загружены работой. Все машины уходят на сегодня прямо с колес. Зарплата также увеличилась. И сегодня ситуация стабильная. Несмотря на то что в целом мире, как в Европе, так и везде пандемия и коронавирус, мы этого ничего не ощутили".





8 из 10 комбайнов на полях Беларуси бренда "Гомсельмаш"



Календарь продаж сверстан на следующий год. В отличие от российских предприятий, которые уходят на январские каникулы, в цехах Гомсельмаша только первые три дня нового года будут выходными, а с 4-го штат выйдет на работу. Более того, организуют две смены. Оборотные средства позволяют.







Забастовка не случилась



Год непростой, сначала морально неслабо подкосила пандемия, потом известные события в стране. Некоторым, возможно, сложно сконцентрироваться на служебных обязанностях, но на Гомсельмаше выстояли. Конечно, мы не упустили возможность поинтересоваться настроениями на предприятии. На отдельных сотрудников здесь тоже выходили, подбивали на забастовку - было и такое. Но попытки не удались.





Президент посетил Гомсельмаш



Приехать на предприятие глава государства планировал давно. Но командировка несколько раз переносилась. Понятно почему - были задачи поактуальней. Хотя Гомсельмаш и так вниманием не обделен. Новый суперкомбайн президент лично пробовал в деле, да и в полях наши всегда перед глазами. Успехами новых машин Александр Лукашенко интересуется сразу, переступая порог. Это ведь вопрос выживания коллектива и предприятия в условиях пандемии и суперконкуренции.





Гомсельмаш рассчитывает нарастить экспорт на 5 % по итогам года



Две трети продукции идет на экспорт. Спрос рождает предложение. В линейке появились новые машины с разными модификациями двигателей и набором опций. Недавно подписали контракты с российскими и казахстанскими аграриями. Востребованы машины и в дальнем зарубежье. Что там! В далекой Африке, куда не каждый человек доберется.



Белорусские комбайны в Зимбабве и Нигерии



В этом году 20 машин отправили в Зимбабве, туда же готовят еще одну партию. В ожидании поставки и Нигерия. А еще нужно обеспечить собственный рынок. К следующей уборочной кампании Гомсельмаш планирует выпустить более 2 тысяч машин. Плюс еще одна задача: отдать вложенные государством средства. В общем, не расслабишься. Хотя это здесь поняли давно. И кризисный 2015, когда спасли именно дальние рынки, уже кажется детским лепетом.



Президент: Некоторые предлагают перемены: "Это не надо, продадим", но мы пошли другим путем

Президент остался доволен тем, как обстоят дела на Гомсельмаше

В целом тем, как обстоят дела на предприятии, президент остался доволен. Об этом сам скажет коллективу. Да, Гомсельмашу помогло государство, да, сегодня поджимают конкуренты, но есть стратегия развития, а новинки гарантируют место на рынках.



Холдинг не продадут даже самому солидному инвестору



Развитие холдинга - одна из причин, почему его не будут продавать даже солидному инвестору. Что бы там ни писали. Это ведь достояние страны, причем не одного поколения. Вообще на Гомсельмаше десятки трудовых династий. Рекордсмен - династия с суммарным стажем в полвека. Члены этой семьи стояли буквально у истоков создания предприятия. Это дело семейное и для Максима Анисовца, и для его коллеги Николая Колоша, который работает здесь более 15 лет. Каждому из них и еще более 13 000 сотрудников важно знать, что у предприятия есть будущее. И они сами его творцы.



На Гомсельмаше готовы предложить 200 вакансий

