Президент раскритиковал положение дел на Оршанской фабрике художественных изделий

Серьезный разговор состоялся во время рабочей поездки Александра Лукашенко по Витебской области.

Оршанский мясокомбинат имеет стратегическое значение для региона. Предприятие ориентированона переработку местного сырья от современных животноводческих комплексов, которые растут вместе с активным развитием Оршанского района. По плану здесь должен появиться масштабный комплекс с высокой степенью переработки сырья. Однако объект готов лишь на 83 процента. Вместо заявленной сдачи летом завершение строительства ожидается только в ноябре. Президент поручил заняться ценами на строительство. Губернатору и вице-премьеру Александру Субботину поручено контролировать проведение административных процедур, в том числе принятие решений по тендерам.



Президент раскритиковал положение дел на фабрике художественных изделий



Сегодня речь шла и о судьбе Оршанской фабрики художественных изделий. Предприятие с историей. Более 80 лет выпускает столовое и постельное белье, в том числе с национальным колоритом, сорочки с вышивкой, верхнюю и рабочую одежду. Коллектив преимущественно женский, трудится семь десятков человек. Зарабатывают не на красоте и вышивке, а на рабочих вещах - берут давальческие заказы. И ситуация на фабрике не самая радужная. Проблемы с продвижением продукции. Была идея создать здесь еще одно производство - по пошиву обуви. Нашелся и инвестор в лице "Белвеста". Президент приехал на предприятие, чтобы определиться, как будет лучше для фабрики и людей. Продать и забыть - не вариант. Не ожидали, что Александр Лукашенко пройдется по всем цехам - современным производством это не назвать. В итоге порция критики досталась руководителям за положение дел на фабрике.

Решение по предприятию было принято сразу. Важно сохранить специализацию и швей - они умеют работать с льняными тканями. Пошив таких изделий перспективен, есть спрос в мире. Получается, что фабрика - в плоскости интересов Оршанского льнокомбината. Так и решено: она перейдет под его крыло.







А. Лукашенко: Вкороткие сроки навести порядок на фабрике художественных изделий



Фабрика с 1 августа поступает в распоряжение льнокомбината. Президент поручил в короткие сроки навести порядок на этом объекте, создать нормальные условия для работы людей.



"К концу года фабрика должна иметь презентабельный вид", - подчеркнул Александр Лукашенко. Коллективу глава государства поручил передать: "К концу года здесь зарплата будет более-менее нормальная. Люди у нас работящие - давай им работу, они будут работать и надо им заплатить".



Также глава государства потребовал в ближайшее время назначить директора фабрики (сейчас эта должность вакантна). Президент пообещал еще раз лично посетить фабрику и проверить, как выполняются его поручения.



Впереди большой блок работы, в том числе по обновлению этой площадки. Что касается интересов "Белвеста", Александр Лукашенко поручил подыскать для предприятия подходящий участок и там организовать производство обуви. Большой репортаж из Орши - сегодня в "Панораме".

