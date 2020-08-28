Президент с рабочей поездкой посетил Оршанский район

Модернизация производств, комплексное развитие регионов, а также ситуация на внешнем контуре страны: санкции, угрозы извне, последствия для Европы от раскачивания ситуация в Беларуси, вакцина от коронавируса - темы, которые обсудили сегодня во время рабочей поездки президента в Оршанский район. Сперва Александр Лукашенко ознакомился с модернизацией предприятия по изготовлению сыров. Это одна из производственных площадок белорусского молочного гиганта "Савушкин продукт". Несколько лет назад брестская компания выкупила местное производство, находящееся в тяжелом финансовом положении. Это стало началом возрождения оршанской молочки. Выпускать качественный и конкурентный продукт на устаревшем оборудовании было невозможно. Инвестируют более 45 миллионов евро.





Президент еще раз напомнил: во главе угла должны быть люди и их зарплаты

Современное производство постепенно наращивает мощности, а значит, нуждается как в дополнительных рабочих руках, так и в сырье. Вместе с тем в Орше действует еще один завод - плавленых сыров. Он имеет существенные долги. Александр Лукашенко поручил до конца года детально проработать вопрос по дальнейшей судьбе предприятия и его работников. Президент еще раз напомнил: во главе угла должны быть люди и их зарплаты.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Меня волнуют люди. Мы должны с 1 января работать так, как надо. Вплоть до того, что, если нужно будет, задействовать Могилевскую область - край для сырьевой зоны".



Президент призывает не делать разницы между частными и государственными предприятиями

На оршанском предприятии возвели современные цеха и лаборатории, следуя принципу: каждая новая площадка должна быть лучше предыдущей. Теперь ее называют образцово-показательным заводом по выпуску молочной продукции с оборудованием от мировых поставщиков с максимальной автоматизацией. Президент призывает не делать разницы между частными и государственными предприятиями. Все должны работать одинаково эффективно. Современные технологии и исключительно высокие результаты - этому сегодня пристальное внимание.

Рабочая поездка Президента - это всегда комплексный взгляд на развитие региона

Александру Лукашенко доложили о состоянии дел в области - строительство, промышленность, сельское хозяйство, нефтепереработка. Губернатор Витебщины доложил: регион работает стабильно, социально-экономическая обстановка не напряженная.

Президент пообщался с работниками ООО "Савушкин-Орша" и журналистами

По словам президента, опасаться санкций, о введение которых заявляют некоторые государства, не стоит. Общаясь сегодня с работниками оршанского предприятия и журналистами, Александр Лукашенко обещает ответить на эти ограничения.

А.Лукашенко обещает ответить на санкции

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго), пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции. Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами. Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции. Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30 % литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место",

- отметил глава государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь уже проходила период санкций.

"Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо".

Говоря о ситуации в Беларуси и вмешательстве во внутренние дела извне, президент призвал за границей подумать, во что может превратиться Европа, если в нашей стране полыхнет.

Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса

Впрочем говорили не только о западном векторе. Прокомментировал глава государства и свое принятие первой президентской присяги под бело-красно-белым флагом. А также анонсировал: со своим российским коллегой договорились, что их вакцину от коронавируса мы получим первыми.