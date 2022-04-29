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Восстановление пострадавших от аварии на ЧАЭС районов обсудили во время рабочей поездки Президента по Гомельской области
Президент Александр Лукашенко 29 апреля находится с рабочей поездкой по Гомельской области. В центре внимания главы государства - социально-экономическое развитие земель, сельскохозяйственные вопросы, оказание качественных услуг населению в пострадавших регионах. В частности, Президент знакомится с работой молочно-товарный фермы "Отор", ходом весенних полевых работ как в районе, так и в целом в области.
Как доложил министр сельского хозяйства, яровые посеяны почти на 40 % запланированных площадей. В лидерах Гродненская область, где засеяно более 55 % территорий от плана.
С наличием семян и удобрений, с техникой и топливом проблем в стране нет. Глава государства обратил особое внимание на необходимость заготовки собственных семян, чтобы уйти от импорта элитных сортов.
Сейчас в Беларуси реализуется уже шестая госпрограмма по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Это финансовые вливания в размере почти 3 млрд рублей, льготы, выплата компенсаций, бесплатное питание для школьников, санитарно-курортное лечение. Развивается газификация, вводятся в эксплуатацию станции обезжелезивания и артезианские скважины. На выполнение предыдущих пяти программ господдержки было направлено более 19 млрд долларов.
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