Президент: Сельское хозяйство в Беларуси создано ценой усилий всего народа

"Вы хорошие люди, берегите себя!" - эти слова Президента, прозвучавшие сегодня в адрес сельчан, главный посыл командировки Александра Лукашенко в Брестскую область.



Этот месседж на злобу дня и для всей страны!



Виды на урожай, технологии, импортозамещение и самое важное - люди! Ведь белорусское сельское хозяйство создано ценой усилий всего народа. В нынешнем году аграрии планируют собрать около 11 млн тонн зерна! Объемы и в следующем году надо сохранить и понемногу прибавлять, в том числе по рапсу. Президенту представили сегодня широкую линейку семян сортов и гибридов, а также продукцию из этой культуры.



Традиционно глава государства ознакомился с условиями эксплуатации и ремонта сельхозтехники. Глава государства напомнил: "Сейчас одна из важнейших задач - уйти от импорта".





При этом важно не только оснастить аграриев по максимуму своей техникой, но и обеспечить ее сохранность. Срок службы комбайнов и тракторов в отдельных хозяйствах оставляет желать лучшего. Новый ориентир для всех - минимум 15 лет, отметил Президент. Главное - рачительный подход к каждой машине! Президенту показали автопарк местного хозяйства. Про обслуживание техники и нюансы работы Александр Лукашенко узнал напрямую у его сотрудников.



Президент на встрече с работниками хозяйства и жителями Пружанского района отметил успехи всей области в нынешней уборочной кампании. Результат Брестчины не может не радовать. В свое время запуск новых производств потребовал больших денег и неординарных мер, но сегодня это залог продовольственной безопасности.



"Ценой усилий всего белорусского народа, ценой труда всего белорусского народа мы создавали вот эти проекты. Да, было непросто, но наши белорусы выдержали. Молодцы! Только благодаря терпению белорусов и нашей настойчивости. Сейчас видим, что, слава богу, что мы так поступили. В противном случае нам нечем было бы кормить не только себя, наш народ, но и продавать на экспорт - 7 миллиардов долларов валюты получаем, - заявил Александр Лукашенко. - То есть сельское хозяйство сработало. Был первый пятилетний план, второй. Сейчас мы уже в третьей пятилетке работаем. Она уже менее заметна, потому что нам штурмовать ничего не надо. Нам надо спокойно работать. Основные направления нашей работы в сельском хозяйстве определены".



Во время встречи с Президентом работники предприятия подчеркнули, что они - люди труда и привыкли жить на земле, заботиться об урожае, чтобы накормить не только свою семью, но и свою страну. Труд не легкий, но очень важный, особенно в свете последних событий. Александр Лукашенко призвал белорусов ценить и беречь все достигнутое.



"Вы должны понимать, что никто вас на плечах нести не будет. И я в том числе. Да, я буду помогать. Но я понимаю: человек и семья только тогда успешны, когда они сами прежде всего заботятся о себе и о своих детях. А уже что Лукашенко, государство даст, как в народе говорят, - это дополнение. Поэтому берегите то, что есть", - призвал Президент. - Посмотрите, что творится в Украине, приезжают, мы без задержки даем им гражданство. А как они работают в основном, и рады, а почему? Потому, что они горе пережили. Они перенесли войну, это наши люди, мы не должны их обижать. И вы не думайте, что я планирую какое-то нападение, мол, Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего", - сказал Александр Лукашенко.