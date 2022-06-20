Президент ставит задачу по достижению в Беларуси валового сбора зерновых в 10 миллионов тонн

Александр Лукашенко начинает рабочую неделю на малой родине - о развитии сельского хозяйства сегодня говорят в агрогородке Александрия Шкловского района. Здесь находятся знаменитые экспериментальные президентские поля. Выращивают новые культуры, применяют последние технологии. Это эталон сельского хозяйства в Беларуси, причем в зоне критического земледелия. В этом году неплохой результат показывает озимый ячмень. Для Витебской области эта культура могла бы стать выходом - отметил Президент. Но при этом особо подчеркнул - главное в этом вопросе технологии! Глава государства поставил задачу по достижению валового сбора зерновых в 10 млн тонн. На миллион нужно выходить по рапсу.