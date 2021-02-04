Президент встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси

О развитии отношений Беларуси и Узбекистана сегодня говорили во Дворце Независимости. Президент Александр Лукашенко встретился с послом Узбекистана.

Насирджан Юсупов завершает дипмиссию в Минске. И в период пандемии страны удержали планку сотрудничества. В январе - ноябре 2020-го товарооборот увеличился почти на 5,5 % - в копилке минимум 225 миллионов долларов.

Существенно выросли поставки в Узбекистан белорусских мясных, молочных продуктов, кондитерских изделий. Также мы экспортировали грузовики, тракторы, лекарства. Три года назад страны перезагрузили отношения. Узбекистан решил реформировать многие сферы, искал партнеров не только поблизости. Главам государств удалось быстро найти общий язык и договориться. Буквально за несколько лет сделано то, что не удавалось за четвертьвековую историю дипотношений.

В этом году в Узбекистане состоятся президентские выборы. Но какие бы политические перемены ни происходили в стране, важно не допустить падения взаимодействия.

Для Беларуси Узбекистан стал стратегическим партнером в Центральной Азии. Это перспективная площадка для продвижения и товаров, и технологий. В нашей стране знают и любят продукцию восточного партнера. Добрые отношения сложились и между народами.

Между Европой и Центральной Азией - прочный мост наших отношений. Так называемый путеводитель - дорожная карта сотрудничества. В ней почти 2 сотни поручений: от промышленного взаимодействия, взаимных поставок продукции до общих направлений партнерства, проекты в образовании и туризме.

