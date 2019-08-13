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Президент заслушал подробный доклад губернатора Витебской области о ходе жатвы в регионе
По-прежнему в поле зрения Главы государства ход уборочной кампании.
Без отрыва от работ в полях профильные руководители, а также председатели облисполкомов информируют Президента о ситуации в ежедневном режиме. Сегодня Александр Лукашенко заслушал подробный доклад губернатора Витебской области о ходе жатвы в регионе.
На сегодня здесь убрано 60 % площадей. В закромах уже более 650 тысяч тонн зерна. Увеличивать эти цифры должными темпами аграриям пока мешает погода. В частности, сегодня из-за дождей полевые работы в области фактически остановлены.
Вместе с тем, как доложил Николай Шерстнев, оптимизма аграрии не теряют. Как только позволят погодные условия, за дело возьмутся с максимальной отдачей и эффективностью. Интересовался Президент также ходом уборки льна в регионе. На текущий момент почти 75 % площадей этой культуры уже вытереблено, а это 10 тысяч гектаров.
В целом же по стране осталось убрать менее 17 % площадей зерновых. Белорусские аграрии намолотили более 5 с половиной миллионов тонн. В лидерах Брестская область. Там убраны почти все площади, в тройке Гродненская и Минская области - 93 и 84 %.
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