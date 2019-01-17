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Президент Зимбабве сегодня встретился с представителями белорусского бизнеса

Интерес в сотрудничестве выразили более 50 предприятий легкой, химической промышленности, строительной и транспортной сфер. Самое большое внимание - машиностроению. В Зимбабве уже успешно работает наша техника, а сейчас прорабатываются новые контракты. В этом году планируются поставки тракторов, сеялок, седальных тягачей и полуприцепов. Одна из компаний уже сегодня заявила о готовности закупить около 200 грузовиков МАЗ.

Рональд Аджара, управляющий директор компании: "Мы предпочитаем МАЗ, потому что у компании отлично налажено сервисное обслуживание. Всегда есть запчасти, их никогда не нужно долго ждать. Наша компания закупит около 200 грузовиков. А потребность Зимбабве может достигать и тысячи единиц".

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: "Мы имеем сегодня задел по машиностроению. У нас серьезные амбиции и возможности по сельскохозяйственной тематике. Зимбабве очень интенсивно развивает инфраструктуру, логистику, транспорт. Это еще одна наша тема. Мы можем комплексно подходить к нашему сотрудничеству. Надо отдать должное, что наш высокий гость ориентирован на конкретные экономические результаты".

Для эффективной работы экономике Зимбабве нужны высококвалифицированные кадры. Белорусские вузы готовы принять на обучение студентов из этой страны.

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