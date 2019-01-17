Президент Зимбабве сегодня встретился с представителями белорусского бизнеса

Интерес в сотрудничестве выразили более 50 предприятий легкой, химической промышленности, строительной и транспортной сфер. Самое большое внимание - машиностроению. В Зимбабве уже успешно работает наша техника, а сейчас прорабатываются новые контракты. В этом году планируются поставки тракторов, сеялок, седальных тягачей и полуприцепов. Одна из компаний уже сегодня заявила о готовности закупить около 200 грузовиков МАЗ.



Рональд Аджара, управляющий директор компании: "Мы предпочитаем МАЗ, потому что у компании отлично налажено сервисное обслуживание. Всегда есть запчасти, их никогда не нужно долго ждать. Наша компания закупит около 200 грузовиков. А потребность Зимбабве может достигать и тысячи единиц".

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: "Мы имеем сегодня задел по машиностроению. У нас серьезные амбиции и возможности по сельскохозяйственной тематике. Зимбабве очень интенсивно развивает инфраструктуру, логистику, транспорт. Это еще одна наша тема. Мы можем комплексно подходить к нашему сотрудничеству. Надо отдать должное, что наш высокий гость ориентирован на конкретные экономические результаты".