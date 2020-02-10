Президентом подписан указ об инвестиционном проекте на Добрушской бумажной фабрике

Еще один вопрос, который на личном контроле Главы государства: модернизация Добрушской бумажной фабрики. Сегодня по результатам недавней рабочей поездки подписан указ об инвестиционном проекте, который позволит организовать производство картона на предприятии. Также устанавливаются конкретные сроки завершения инвестпроекта: ввод в эксплуатацию комплекса в 2020 году, выход на проектную мощность в 2022 году.