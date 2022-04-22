3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Президенту Беларуси доложат о бюджетной политике в текущих условиях
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушает доклад о бюджетной политике в текущих условиях, сообщает БелТА.
Как пишет Telegram-канал "Пул первого", эта тема сегодня номер один в графике Президента. Вопросы финансов в кабинете у главы государства будут обсуждать руководители правительства, Нацбанка, Администрации Президента, Комитета госконтроля.
Главный докладчиком станет министр финансов Юрий Селиверстов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все