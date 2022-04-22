Президенту Беларуси доложат о бюджетной политике в текущих условиях

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушает доклад о бюджетной политике в текущих условиях, сообщает БелТА.



Как пишет Telegram-канал "Пул первого", эта тема сегодня номер один в графике Президента. Вопросы финансов в кабинете у главы государства будут обсуждать руководители правительства, Нацбанка, Администрации Президента, Комитета госконтроля.



Главный докладчиком станет министр финансов Юрий Селиверстов.