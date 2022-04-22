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Президенту Беларуси доложат о бюджетной политике в текущих условиях

Президенту Беларуси доложат о бюджетной политике в текущих условиях

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушает доклад о бюджетной политике в текущих условиях, сообщает БелТА.

Как пишет Telegram-канал "Пул первого", эта тема сегодня номер один в графике Президента. Вопросы финансов в кабинете у главы государства будут обсуждать руководители правительства, Нацбанка, Администрации Президента, Комитета госконтроля.

Главный докладчиком станет министр финансов Юрий Селиверстов.

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