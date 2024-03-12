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Президенту Беларуси доложили о проектах Минстройархитектуры, которые позволят снизить импорт
Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложено о проектах, которые позволят снизить импортную составляющую в строительной сфере. Об этом рассказал журналистам министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович по итогам совещания у главы государства, где обсуждалось состояние и развитие минерально-сырьевой базы страны, сообщает БЕЛТА.
"К сожалению, в настоящее время без импорта мы работать не можем. Пускай доля импорта и небольшая, всего 15% по сырьевым ресурсам, но он все-таки присутствует. Именно поэтому основной задачей на ближайшую перспективу является решение вопроса импортозамещения", - заявил министр.
Он отметил, что в настоящее время основные полезные ископаемые, которые используются для производства строительной продукции, в Беларуси есть с избытком. Речь, например, о песке, строительном камне. Некоторые месторождения способны обеспечить потребности более чем на 200 лет вперед. "Но действительно мы сегодня будем заниматься и особое внимание уделять тому, что нам приходится покупать за валюту", - сказал Руслан Пархамович.
На совещании он доложил о ряде предполагаемых к реализации инвестиционных проектов. Первый - это создание искусственного гипсового камня на основе отходов химического производства. Второе направление - производство кальцинированной соды. "У нас есть для этого собственные ресурсы. Это отходы калийного производства, наша известь, экспанзерный газ. Мы более чем на 70 % обеспечены тем сырьем, которое необходимо для производства этой продукции, которая в первую очередь используется в стекольной промышленности. Кальцинированная сода сегодня - это порядка 40 % всех импортных поставок министерства. Для нас решение этого вопроса является наиболее актуальным", - рассказал глава Минстройархитектуры.
Фото: БЕЛТА
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