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Президенту доложили актуальную ситуацию в энергетике и нефтехимии
Модернизация белорусских НПЗ, альтернативные поставки нефти, возведение атомной станции. Широкий спектр тем накануне обсудили во Дворце Независимости. Президенту доложили актуальную ситуацию в энергетике и нефтехимии. Это стратегические отрасли нашей экономики - они во многом формируют ВВП страны. От их надежности зависит национальная безопасность - заявил Президент.
Важно обеспечить устойчивую работу предприятий этой сферы
Нынешний год выдался непростым. Ситуацию обостряет нефтяной налоговый маневр в России. В итоге цена на российскую нефть для Беларуси приблизилась к мировой. В этих условиях наша страна расширяет пул поставщиков углеводородов. Альтернативные закупки должны быть стабильными - акцентирует Глава государства. Особое внимание к самому крупному инвестиционному проекту в истории. Атомная станция - в высокой степени готовности.
Стимулы для роста электропотребления
Как отметил профильный министр, активно ведется работа по увеличению электропотребления в стране. В разработке - система стимулирующих тарифов. Они будут напрямую зависеть от объемов потребления. Больше киловатт - ниже тарифы. Конкретные механизмы расчетов появятся к концу года.
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