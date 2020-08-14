Модернизация белорусских НПЗ, альтернативные поставки нефти, возведение атомной станции. Широкий спектр тем накануне обсудили во Дворце Независимости. Президенту доложили актуальную ситуацию в энергетике и нефтехимии. Это стратегические отрасли нашей экономики - они во многом формируют ВВП страны. От их надежности зависит национальная безопасность - заявил Президент.







Важно обеспечить устойчивую работу предприятий этой сферы

Нынешний год выдался непростым. Ситуацию обостряет нефтяной налоговый маневр в России. В итоге цена на российскую нефть для Беларуси приблизилась к мировой. В этих условиях наша страна расширяет пул поставщиков углеводородов. Альтернативные закупки должны быть стабильными - акцентирует Глава государства. Особое внимание к самому крупному инвестиционному проекту в истории. Атомная станция - в высокой степени готовности.





Стимулы для роста электропотребления