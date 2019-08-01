Президенту Узбекистана показали новые разработки резидентов Парка высоких технологий

Узбекистан готов изучать белорусский опыт по развитию IT-сферы. Об этом говорили сегодня в ПВТ. Президенту Узбекистана рассказали о новациях нашего цифрового декрета, показали новые разработки резидентов парка. Это парящие 3D-голограммы - объемные изображения, которыми можно управлять на расстоянии, лазерные препараты для косметологии и добычи руды, IT-решения для умного города, в том числе контроль загрязнения воздуха.



Наибольший интерес у президента Узбекистана вызвали образовательные платформы, подготовка IT-специалистов в белорусских вузах, а также цифровые технологии для сельского хозяйства. С компанией, которая занимается оцифровкой полей, подписано соглашение. Анализ сельхозземель Узбекистана начнется уже в августе.