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Президенты Беларуси и России обсудили вопросы поставки некачественного сырья
Как мы уже отметили, на полях форума в Китае состоялся разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президенты обсудили вопросы поставки некачественной нефти в Беларусь. Российский лидер заверил: ситуация вокруг загрязненного сырья будет тщательно расследована.
Тем временем проходят переговоры и между представителями наших НПЗ и российской Транснефти, в которой сообщили, что загрязнение сырья было умышленным. Сейчас идут разбирательства. Конечно, виновные должны понести наказание, но ведь больше всего пострадала именно Беларусь и ее партнеры.
На повестке дня остаются вопросы о возмещении ущерба белорусским заводам. Не говоря уже о недополученной прибыли.
Алексей Волков с подробностями.
Проблемная ситуация началась десять дней назад
18 апреля - день, когда в белорусские нефтеперерабатывающие заводы стала поступать так называемая грязная нефть - некачественное сырье, способное навредить и предприятию, и конечному потребителю, но главное - имиджу страны. Ведь будучи транзитным государством, Беларусь снабжает топливом и другими нефтепродуктами без малого всю Европу. Проблемная ситуация началась десять дней назад. Минск и Москва ведут активные переговоры. Кслову, российская сторона признала проблему и даже нашла участок: частный отрезок нефтепровода СамараТрансНефть-терминал, который мог просто сдаваться в аренду. По словам правоохранителей, там умышленно из черного золота делали черный яд - т. е. портили сырье. Возбуждено уголовное дело.
Не оставили в стороне ситуацию и лидеры Беларуси и России
Между тем, не оставили в стороне ситуацию и лидеры Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию, находясь на саммите в Китае.
Переговоры, которые прошли накануне в Минске, длились более восьми часов. Причем в них приняли участие представители Украины и Польши. Именно в эти страны идет подавляющее большинство белорусских нефтепродуктов. Поэтому такой "вброс" органических хлоридов в нефть обеспокоил и соседей. Для нашей страны это экономические потери, потенциальный удар по репутации.
Сейчас НПЗ работают на внутренних ресурсах, поэтому дефицита не будет
Беларусь привыкла снабжать всех только качественным топливом и отказываться от подобного подхода не намерена. Сейчас НПЗ работают на внутренних ресурсах, поэтому дефицита не будет. Но решить все вопросы необходимо, причем речь в первую очередь о той - дальней стороне нефтяной трубы.
Дмитрий Медведев: За семь дней найти виновных в загрязнении
К разрешению вопроса подключился и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Глава правительства поставил задачу за семь дней найти виновных в загрязнении. Остается надеяться, что вопрос выплат Беларуси за потери разрешиться также оперативно, ведь каждый день такого простоя на нефтяном рынке стоит очень больших денег.
Ожидается, что качественная нефть прибудет в Беларусь к началу мая
Переговоры продлятся и в эти дни, и на следующей неделе. На данный момент ущерб белорусским НПЗ оценивается в сотни миллионов долларов. Ожидается, что качественная нефть прибудет в Беларусь к началу мая. А транзит возобновят через несколько недель. Что касается испорченного сырья, специалисты постараются довести его до приемлемого качества, разбавив чистым черным золотом.
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