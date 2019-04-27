Президенты Беларуси и России обсудили вопросы поставки некачественного сырья

Как мы уже отметили, на полях форума в Китае состоялся разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президенты обсудили вопросы поставки некачественной нефти в Беларусь. Российский лидер заверил: ситуация вокруг загрязненного сырья будет тщательно расследована.



Тем временем проходят переговоры и между представителями наших НПЗ и российской Транснефти, в которой сообщили, что загрязнение сырья было умышленным. Сейчас идут разбирательства. Конечно, виновные должны понести наказание, но ведь больше всего пострадала именно Беларусь и ее партнеры.



На повестке дня остаются вопросы о возмещении ущерба белорусским заводам. Не говоря уже о недополученной прибыли.



Алексей Волков с подробностями.



Проблемная ситуация началась десять дней назад



18 апреля - день, когда в белорусские нефтеперерабатывающие заводы стала поступать так называемая грязная нефть - некачественное сырье, способное навредить и предприятию, и конечному потребителю, но главное - имиджу страны. Ведь будучи транзитным государством, Беларусь снабжает топливом и другими нефтепродуктами без малого всю Европу. Проблемная ситуация началась десять дней назад. Минск и Москва ведут активные переговоры. Кслову, российская сторона признала проблему и даже нашла участок: частный отрезок нефтепровода СамараТрансНефть-терминал, который мог просто сдаваться в аренду. По словам правоохранителей, там умышленно из черного золота делали черный яд - т. е. портили сырье. Возбуждено уголовное дело.



Не оставили в стороне ситуацию и лидеры Беларуси и России

Между тем, не оставили в стороне ситуацию и лидеры Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию, находясь на саммите в Китае.

Переговоры, которые прошли накануне в Минске, длились более восьми часов. Причем в них приняли участие представители Украины и Польши. Именно в эти страны идет подавляющее большинство белорусских нефтепродуктов. Поэтому такой "вброс" органических хлоридов в нефть обеспокоил и соседей. Для нашей страны это экономические потери, потенциальный удар по репутации.





Сейчас НПЗ работают на внутренних ресурсах, поэтому дефицита не будет

Беларусь привыкла снабжать всех только качественным топливом и отказываться от подобного подхода не намерена. Сейчас НПЗ работают на внутренних ресурсах, поэтому дефицита не будет. Но решить все вопросы необходимо, причем речь в первую очередь о той - дальней стороне нефтяной трубы.



Дмитрий Медведев: За семь дней найти виновных в загрязнении



К разрешению вопроса подключился и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Глава правительства поставил задачу за семь дней найти виновных в загрязнении. Остается надеяться, что вопрос выплат Беларуси за потери разрешиться также оперативно, ведь каждый день такого простоя на нефтяном рынке стоит очень больших денег.



Ожидается, что качественная нефть прибудет в Беларусь к началу мая