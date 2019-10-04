Президенты Беларуси и Украины обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества

II Форум регионов Беларуси и Украины и первая личная встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Житомире.





А. Лукашенко прибыл в Житомир





В аэропорту Главу белорусского государства встретил лично Владимир Зеленский. По прилете возле трапа вертолета девушки в национальных украинских костюмах поднесли белорусскому лидеру хлеб-соль. Президенты тепло поприветствовали друг друга и членов делегаций. Далее Александр Лукашенко и Владимир Зеленский направились на переговоры на одном автомобиле.





А. Лукашенко и В. Зеленский провели переговоры

Лидеры подробно обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня. Белорусский лидер поблагодарил Владимира Зеленского от имени всей нашей делегации, отметив, что в Житомир на Форум регионов в общей сложности приехали почти полтысячи человек. Александр Лукашенко отметил, наши народы понимают друг друга, хотя и разговаривают на разных языках, и выразил уверенность, что все договоренности между Беларусью и Украиной будут исполняться.









Президенты Беларуси и Украины обсудили сотрудничество

Переговоры лидеров двух стран продолжались более двух с половиной часов вместо запланированных 45 минут по официальной программе. Подробности большого разговора были озвучены на расширенном заседании. Так, Александр Лукашенко и Владимир Зеленский обсудили сотрудничество в нефтепереработке и поставках нефти. Кроме того, Беларусь предлагает Украине создавать совместные предприятия и сотрудничать в ракетостроении. А наша граница не должна быть препятствием для передвижения людей, убежден Александр Лукашенко. Не обошли стороной и тему военных действий в Донбассе. Президент Беларуси уверен в успешном мирном урегулировании конфликта. Владимир Зеленский поблагодарил Александра Лукашенко за переговорную площадку в Минске.









Основной день II Форума регионов Беларуси и Украины