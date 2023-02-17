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При МАРТ будет создан экспертный совет по вопросам ценообразования в Беларуси
При МАРТ будет создан экспертный совет по вопросам ценообразования в Беларуси. Об этом рассказал первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, сообщает БелТА.
"Разговор состоялся. Мы определили, что необходимо создать под руководством министра антимонопольного регулирования и торговли экспертный совет, который, скорее всего, будет меняться в зависимости от возникающих вопросов. Но в целом 12-15 человек из различных сфер там будут постоянно участвовать", - сказал Николай Снопков.
По его словам, в скором времени будет определен регламент работы данного экспертного совета. "Я тоже непосредственно буду участвовать в этой системе принятия решений. Во-первых, будем отрабатывать характер реализации постановления №713, насколько эффективно оно работает на местах, то есть в регионах. Второй момент - будем отрабатывать новые предложения и подходы", - обратил внимание первый заместитель премьер-министра.
Николай Снопков отметил, что очень важно взаимодействие бизнеса и государственных органов управления. "Этот симбиоз в достижении справедливой цены, по большому счету, и является нашей целью. Чтобы все было не регуляторно, а на взаимовыгодных условиях, во взаимодействии. И тогда все будут заинтересованы в одном - чтобы на полке была справедливая цена, которая позволяет развиваться и формировать разумную, не спекулятивную стоимость", - сообщил первый вице-премьер.
Фото:БелТА
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