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Прибыль южнокорейской корпорации Samsung упала в 25 раз
Южнокорейская корпорация Samsung - один из крупнейших в мире производителей электроники - сообщила о сокращении квартальной прибыли в 25 раз (или же на 96%). Основной причиной провала стало падение интереса к чипам памяти. Пандемия привела к резкому росту спроса на компьютеры, из-за чего производитель решил нарастить запасы микропроцессоров. Сейчас же на фоне ситуации в мировой экономике избыточное предложение чипов, которое ко всему провоцирует снижение цен, стало пагубно отражаться на финансовых результатах компании.
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