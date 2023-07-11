Прибыль южнокорейской корпорации Samsung упала в 25 раз

Южнокорейская корпорация Samsung - один из крупнейших в мире производителей электроники - сообщила о сокращении квартальной прибыли в 25 раз (или же на 96%). Основной причиной провала стало падение интереса к чипам памяти. Пандемия привела к резкому росту спроса на компьютеры, из-за чего производитель решил нарастить запасы микропроцессоров. Сейчас же на фоне ситуации в мировой экономике избыточное предложение чипов, которое ко всему провоцирует снижение цен, стало пагубно отражаться на финансовых результатах компании.