Причины выплат долгов по еврооблигациям в белорусских рублях и альтернатива для инвесторов

Беларусь будет платить долги по еврооблигациям в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату платежа. Решение принято правительством совместно с Нацбанком. Июньские платежи cегодня выполнены по-новому. Речь идет о почти 23 миллионах долларов в эквиваленте. Как отметили в Минфине, мера вынужденная и связана с тем, что платежный агент и другие участники международной расчетной системы не могут гарантировать полноту и своевременность перечисления денег всем держателям еврооблигаций. С этим уже столкнулись владельцы купонного дохода. Светлана Лукьянюк с аргументами в пользу нового механизма.

Переход на рубли - это защита прав владельцев еврооблигаций, которые не получили все деньги, перечисленные Минфином в валюте в феврале через агента Ситибанк. Он в свою очередь должен был зачислить средства в пользу международных систем, а те уже по цепочке инвесторам из Беларуси, России и других стран. Но где-то эта цепочка дает сбой. В итоге владельцы купонного дохода остались внакладе. И понятно, стали обращаться в Минфин.

Механизм выплат трансформируют

Регулятор отправил письмо банку-агенту. Но тот заверяет, все деньги перечислил. А загвоздка в расчетных системах. От них внятного ответа вообще нет, больше ссылаются на санкционные ограничения. И на ходу меняют обязательства в документах. В итоге кто-то из инвесторов получает все, а кто-то, причем с дружественных нам стран, в лучшем случае только часть. По оценке Минфина, потери могут доходить до 40 %. Поэтому работать по прежней схеме бессмысленно.

"Приходится трансформировать механизм. И первый этап этой трансформации - то, что мы сегодня перечисляем процентные доходы на счет в Беларусбанке, по сути, там получатель Ситибанк, который является агентом. Он потом вправе решать, как он дальше доведет до своих клиентов. Сейчас мы над этим работаем. Предложим еще альтернативные схемы. Т.е. предложим выпустить облигации, новый выпуск и обменять его на тот старый с возможностью оплаты уже в другой валюте. Котироваться он будет в долларах. Но платить будем уже, допустим, в белорусских рублях, т.е. в новый выпуск, который предусмотрит иную возможность расчетов, минуя вот этого платежного агента, который не доводит платежи до инвесторов", - объяснил Юрий Селиверстов.





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Грозит ли Беларуси дефолт?

Порядок проведения данных операций будет в ближайшее время определен правительством и Нацбанком. Но не станет ли новое решение по выплатам в рублях причиной объявления дефолта Беларуси со стороны Запада? В Минфине заверяют, для этого нет оснований.

"Все должны понимать, что дефолт - это когда страна говорит, что не будет платить. У нас другая ситуация. Мы просто не можем платить так, как прописано во всей документации, причем это исходит не от нас. В данном случае сама инфраструктура, которая создана для администрирования таких платежей и годами успешно работала, дает какой-то сбой. Здесь проблема не в нас, а в самой системе", - подчеркнул министр.

Так, последняя выплата процентного дохода по еврооблигациям Беларуси была в конце февраля. Тогда Министерство финансов перечислило в полном объеме сумму в долларах США в пользу платежного агента - Ситибанка. Банк должен зачислить эти деньги в пользу международных клиринговых систем, те по цепочке в пользу держателей. Однако в Минфин начали поступать многочисленные обращения владельцев ценных бумаг о неполучении либо получении в неполном объеме причитающихся выплат.

Пытаясь объявить кому-то дефолт, западная инфраструктура должна осознать, что, по сути, сама находится в дефолте, заявил Юрий Селиверстов. Западная расчетно-клиринговая система сегодня не может гарантировать держателям еврооблигаций их права на полное и своевременное исполнение обязательств. А Беларусь может, обладая достаточными ресурсами для обеспечения выплат по государственному долгу.

Министр финансов пояснил свою мысль на бытовом примере. "Допустим, производитель выпустил продукты и отгрузил в магазин. А в магазине хранили неправильно, в итоге при покупке оказывается, что продукты испорчены. Возникает вопрос - по чьей вине? Очевидно, что вопросы к инфраструктуре. Соответственно такую инфраструктуру надо как-то приводить в чувство. Будем этим заниматься", - заявил он.





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Альтернатива для владельцев евробондов

Инвесторам также планируется предложить досрочный выкуп ценных бумаг с дисконтом. Но здесь нужно учитывать, что котировки сейчас на уровне 18 % от номинала. И решение будет за владельцами еврооблигаций.