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Принят бюджет Союзного государства на 2023 год
В Москве 19 декабря Парламентское собрание России и Беларуси приняло союзный бюджет на 2023 год - 5 миллиардов 966 миллионов российских рублей. Эти средства пойдут на реализацию 4 программ и более 30 мероприятий. В первую очередь это касается реализации совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, космосе, а также военно-технического сотрудничества.
Время показало, что доверять нашим западным так называемым партнерам и американцам в политике и торговле нельзя. Поэтому главы наших государств выбрали единственную эффективную модель сотрудничества между Беларусью и Россией. И итоги уходящего года говорят о том, что у нас торгово-экономическое сотрудничество развивается успешно. Достаточно сказать, что по итогам этого года торговый оборот достигнет порядка $44-45 млрд. Это рекордный показатель.
Общие вызовы нас делают ближе друг к другу и заставляют работать более эффективно. Законодательное обеспечение, которое принимается на высшем уровне, формирование единого правового поля. Поэтому крайне важно чтобы принимались и модельные законы, и мы находили решения в рамках правового поля с тем, чтобы и граждане, и экономика работали по единым стандартам. А это значит, мы будем сильнее вместе.
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