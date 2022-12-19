Принят бюджет Союзного государства на 2023 год

Время показало, что доверять нашим западным так называемым партнерам и американцам в политике и торговле нельзя. Поэтому главы наших государств выбрали единственную эффективную модель сотрудничества между Беларусью и Россией. И итоги уходящего года говорят о том, что у нас торгово-экономическое сотрудничество развивается успешно. Достаточно сказать, что по итогам этого года торговый оборот достигнет порядка $44-45 млрд. Это рекордный показатель.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

