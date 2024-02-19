3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Приняты меры для развития дистанционных финансовых услуг в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 февраля подписал Указ № 64, которым создаются дополнительные условия для дальнейшего развития и совершенствования дистанционных финансовых услуг, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В частности, документом расширен круг юридических лиц, имеющих право с помощью межбанковской системы идентификации осуществлять удаленную идентификацию клиентов и надлежащую проверку их данных.
Для повышения безопасности и качества предоставляемых сервисов детализируются требования к проведению удаленной идентификации, в том числе при использовании биометрических персональных данных.
Указанные меры создают условия для дальнейшего расширения спектра дистанционных финансовых услуг и повышения их удобства для пользователей. Например, с помощью одного мобильного приложения можно будет пользоваться счетами или банковскими платежными карточками разных банков, не проходя процедуру аутентификации для каждого из них. Также более удобным и быстрым станет получение банковского кредита на покупку товаров в организациях торговли.
Кроме того, значительно расширятся возможности использования ID-карт. Их владельцы смогут дистанционно получать финансовые услуги у любой финансовой организации без посещения банка или поставщика платежных услуг, оплачивать любые административные процедуры и осуществлять иные платежи, требующие проверки данных.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
Белорусы снова смогут из Минска отправиться в Мюнхен
Изъято 225 кг наркотиков: белорусские и российские правоохранители пресекли международный наркоканал
В мире
Все
Новый министр обороны и запрет трансгендерной хирургии до 18: Трамп объявил о своих планах
Хуситы атаковали эскадру США - дроны обстреляли атомный авианосец и два эсминца
Британская писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию-2024. О чем книга?
Турции предложили стать страной - партнером БРИКС
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ