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Экономика
Приоритет пошиву специальной обуви. История одного предприятия
10.12.2020
10:40
Президент
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Лукашенко рассказал о ключевых приоритетах в работе ВНС
Недавно
Без подмены функционала органов власти: Лукашенко поручил сделать четкую схему работы делегатов ВНС
7 часов назад
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
10 часов назад
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
11 часов назад
Политика
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Следующее заседание ВНС намерены провести после выборов Президента Беларуси
7 часов назад
Карпенко: Процесс сбора подписей по выдвижению кандидатов в Президенты идет достаточно активно
18.11.2024
13:47
На Совете Республики одобрили протокол к соглашению о соблюдении требований техрегламентов ЕАЭС
18.11.2024
13:14
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17.11.2024
20:44
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Какие нововведения в законодательстве помогут усилить безопасность страны
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Пограничникам Беларуси расширят полномочия
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Мировые цены на золото могут вырасти в 2025 году
14 часов назад
На ОАО "Ивацевичдрев" освоили выпуск ламинирования древесно-стружечных плит
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В рамках инициативы "Один район - один проект" за 2 года реализовано 47 проектов
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18.11.2024
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В каком случае Россия может применить оружие массового поражения?
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4 часа назад
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6 часов назад
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Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
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