Приостановка экспорта нефтепродуктов из Беларуси отменена

"Это был небольшой период приостановки. Приостановка отменена. Хотя мы пока не вышли на те объемы экспорта, которые прописывались нами в бизнес-плане, но сам экспорт у нас не под запретом", - сказал руководитель концерна "Белнефтехим".



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