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Приостановка экспорта нефтепродуктов из Беларуси отменена

Приостановка экспорта нефтепродуктов из Беларуси отменена

"Это был небольшой период приостановки. Приостановка отменена. Хотя мы пока не вышли на те объемы экспорта, которые прописывались нами в бизнес-плане, но сам экспорт у нас не под запретом", - сказал руководитель концерна "Белнефтехим".

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