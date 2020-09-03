Аграрии приступили к массовой уборке льна

Особенно активно она идет - в Кормянском районе. В этом году успешный тандем аграрных технологий и оптимальной погоды принес отличные плоды. С полей удается снимать небывалый урожай, из которого производят особенно длинное льноволокно. Об экономике белорусского шелка - репортаж Анны Ковалевой.



Гомельская фабрика с 80-летней историей. Производство уникальное. Здесь аутентичные узоры современная техника шьет по новым технологиям. В работе одного станка – сразу 4 изделия. Спрос рождает предложение: ведь весь мир сейчас постепенно переходит к исконным, более "зеленым"материалам.





Особая гордость - льняные изделия

Особая гордость - льняные изделия. Из белорусского шелка здесь шьют столовое, постельное белье, вот такую одежду. На расхват сейчас также экосумки и рюкзаки.

Здесь технологии старинного национального ремесленничества сохраняют и применяют в промышленных масштабах. Льняные вещи белорусского качества особенно любят в Германии, Японии и Италии.

Сергей Борисенко, директор РУП "

Гомельская фабрика художественных изделий "Любна":

"Ценят качество тканей и натуральность. Это во всем мире первое требование. В общей деятельности фабрики именно в швейном направлении лен занимает практически 90 %".

Массовая уборка льна началась

А вот история каждого льняного изделия начинается годом ранее - из маленького семечка. Сперва: подготовка семенного фонда, закладка его в почву и к концу лета – уже сбор урожая. Вся аграрная кухня успешно освоена белорусскими специалистами. Как раз в эти дни они снимают первые плоды своего труда.

Андрей Турук, председатель Кормянского райисполкома:

"Появились настоящие августовские росы, сентябрьские росы. По утрам немножко влажно и пошел процесс. Поэтому лен созрел, и сейчас мы начали массово убирать лен".

В Кормянском районе под лен отведено 1 600 га

К слову, льняной столицей Беларуси по праву считают Кормянский район, где под культуру отведено 1 600 гектаров. Здесь же профильный завод. Культивируют лен также в Речицком, Чечерском и Рогачевском районах. Всего - более 3 тысяч льняных угодий.

Техника в полях с 7-ми утра. Уборку начала пару дней назад. После вылеживания растение поднимают, взбивают и сворачивают в рулоны. Аграрии шутят: убрать лен - не поле перейти. Культура капризная. Требует особых агрохимических показателей. Почва не должна быть кислой. Фосфора и калия - не менее 200 миллиграммов на килограмм. К слову, в этом году, чтобы минимизировать потери от жары, гомельские поля обработали специальными микроэлеменами, которые задерживают влагу и помогают растению выжить. Как результат – урожай высшего качества, в разы лучше предыдущих нескольких лет. Сырье уже ждут на белорусских заводах.

Льнозаводы Беларуси начали переработку нового урожая

Виктор Ковалев, директор филиала ОАО "Гомельлен"

"Кормянский льнозавод"

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"В этом году у нас сырье выращено, конечно, не плохое. Средний номер – единица пока идет. Это мы пока работаем второй день на новом сырье".