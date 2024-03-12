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Присуждение Государственного знака качества и задачи на 2024 год - в Минске прошло заседание коллегии Госстандарта
Механизм по присуждению знака качества практически готов. Как сообщили в Госстандарте, в марте его оформят в постановление и опубликуют.
Предприятия уже давно интересуются новым знаком, однако до сих пор не было четкой методологии. Теперь этот вопрос будет решен.
Напомним, первая церемония запланирована на конец года. Параллельно продолжается работа по реализации республиканского плана мероприятий к Году качества.
Задачи на год и итоги 2023-го обсудили на заседании коллегии Госстандарта. Все доведенные показатели выполнены, усилено взаимодействие с коллегами из России и ЕАЭС.
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