3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Привлекательность западных рынков для стран СНГ объективно будет снижаться, заявил Роман Головченко
В СНГ нужно развивать кооперацию и выпускать совместные товары. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Совета глав правительств СНГ в Астане, сообщает БелТА.
Одним из осязаемых результатов повышения эффективности кооперации Роман Головченко назвал реализацию совместных проектов. "Мы сделали серьезный шаг вперед в этом направлении в формате ЕАЭС, подписали перечень из семи инфраструктурных проектов по развитию евразийских транспортных коридоров в направлениях Восток - Запад, Север - Юг, в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Пояс и путь". Также в ЕАЭС мы работаем над совместными проектами промышленной кооперации, чтобы максимально эффективно использовать преимущества и компетенции каждого из государств, решить вопросы импортозамещения, создания новых производств и новых рабочих мест", - сказал он.
"Считаю, что этот опыт, который мы сейчас нарабатываем в рамках ЕАЭС, надо использовать и на площадке Содружества. Нужны предложения по расширению кооперационного сотрудничества с выпуском совместных конкурентоспособных и востребованных продуктов", - подчеркнул премьер-министр.
"Мы прекрасно понимаем, что многие государства мира рассматривают наши страны исключительно в виде источника сбыта своих товаров и вычерпывания тех ресурсов, которыми мы обладаем. Этому надо противопоставить абсолютно естественную реакцию: мы должны использовать наши преимущества самостоятельно, не отдавая их в чьи-либо руки", - резюмировал глава белорусского правительства.
Фото:БелТА
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов