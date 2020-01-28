Проблемы АПК, кадры, зарплаты и перспективы. Принципиальный разговор у Президента

и, которое состоялось еще в конце ноября, по сути, стало точкой отсчета для работы принципиально нового качества. Ряд предприятий, которые оказались в очень непростых финансовых условиях, требовали срочных и решительных действий. И вот сегодня представили разработанный рецепт развития. Главный вопрос - долги. Именно они тянут вниз всю сферу. Принципиальная позиция Президента - списаний не будет. Да, будут условия для того, чтобы можно было заработать реальные деньги и выйти на более высокий уровень. Здесь и зарплата, и условия труда и жизни в целом. Рекомендация номер один - все силы бросить на действительно прибыльный мясо-молочный сектор.

В масштабах страны АПК зарабатывает больше, чем IT. Потому и такое пристальное внимание к проблемам и людям земли. Ведь совсем скоро новый сезон больших полевых работ.

Как отдельно взятая область ищет оптимальный подход и рациональное зерно для будущего урожая, расскажет

Наталья Бреус.

Будущее агрокомплекса Витебского региона

Пару-тройку лет назад о молоке экстра-класса в хозяйстве "Мнюто" могли только мечтать. Сегодня почти 100 % получают именно такое. Подтянули качество. Все благодаря новому подходу и технологиям: каждая буренка теперь чипирована - информация о животном как на ладони.

Заметные сдвиги произошли в хозяйстве сразу после того, как оно стало частью Глубокской интеграционной структуры. Груз проблем - от дефицита оборотки до кадрового голода - под надежным крылом выдержать легче. Чтобы решить сложности в аграрной сфере северного региона, несколько лет назад были созданы холдинги, которые объединяют хозяйства, комбикормовые заводы, птицефабрики, переработчиков. Это, по сути, "хозяйский кулак", в котором держится вся цепочка от поля до прилавка. Да, тогда для многих отстающих это стало спасательным кругом, но что дальше?

Разобрать ворох проблем АПК Витебского региона - таким было поручение Президента. Эмоционально говорили об этом на большом совещании 2 месяца назад. Не менее эмоциональный разговор получился и сегодня - понятно, касается многих предприятий и людей. И тогда, и сейчас Александр Лукашенко был категоричен - нужно идти от земли, без пустых надстроек, предлагать решения, которые помогут существующим интеграционным структурам в регионе работать эффективно.

Совещание у Президента: как возвращать долги и где брать кадры

С первых минут понятно, что заболтать Президента чиновникам не удастся. Были конкретные поручения - по оздоровлению сельхозпредприятий, по зарплатам, по кадрам, но если и сейчас предложить могут только очередную дозу господдержки, так дело не пойдет (видео).

Болевые точки АПК Витебского региона

Почему именно Витебская область под таким пристальным вниманием? Динамика региона не радует, вечно в отстающих и по урожаю, и по зарплате. Много убыточных организаций. Поэтому и решение Президента доработать курс оздоровления было очень своевременным. Мало того что и другим этот опыт может быть кстати, так это еще и возможность по-новому взглянуть на область критического земледелия (именно так говорят о регионе) (видео).

Сырьевая безопасность предприятий Витебского региона

Предлагают, например, объединить хозяйства в сырьевые зоны для ключевых предприятий переработки. Они сейчас часто не могут полностью загрузить мощности. А это тянет вниз экспортный потенциал всего региона.

На себе это прочувствовал Глубокский мясокомбинат - его сырьевые источники находятся в семи районах Витебской области. Бесперебойные поставки важны для завода. Они в том числе позволили недавно освоить рынок Казахстана. Там сегодня на ура идут полуфабрикаты в вакуумной упаковке.

Ответственность переработчиков за развитие сельхозпредприятий

Когда цепочка налажена и работает - можно рассчитывать на стабильную прибыль, а значит и зарплату, и, что не менее важно, развитие.

Сильные головные предприятия могут подставить плечо, но если сами хозяйства не возьмутся за ум, не поднажмут, то вряд ли стоит рассчитывать на хороший результат (видео).

Правительство предлагает произвести "техническую расчистку" балансов предприятий

Дышать свободно агросектору региона не дает серьезное бремя долгов, а там накопилось под три миллиарда рублей. Очевидно, что если технически расчистить баланс предприятий, им будет полегче. Смотрели разные варианты - что делать с задолженностью? Президент внимательно выслушал разные позиции - правительство, контролеры и Администрация Президента разошлись во взглядах. Требование Александра Лукашенко одно: никаких лишних структур - это в русле политики оптимизации и что еще важнее: забывать о долгах не собираются! Деньги, хочешь не хочешь, но придется возвращать (видео).

Требование Президента: так или иначе, деньги должны быть возвращены

Ну чем не мечта управленца - уже завтра начать работать с нового листа - на местах еще и спасибо скажут за чистую кредитную историю. Но акцент от Президента звучит просто - развитие каждого предприятия - это еще и зона личной ответственности местных руководителей (видео).

Кадровая политика

О том, что помимо финансовых вопросов и диктата технологий, важны и кадры, вторя друг другу говорили и вице-премьер, курирующий АПК, и профильный министр. Не критично, но нехватка специалистов на селе ощущается.

Государство подставит плечо для обеспечения жильем молодых аграриев

Тем, кто готов работать на селе, не помешает дополнительная мотивация. Власть это понимает и, помимо поддержки по жилью, обещает подумать над бонусами. Например, молодым аграриям могут предложить заменить срочную военную службу на службу в резерве.

Пока это звучало как предложение, которое нужно дополнительно обсудить. Но в целом понятно, что застоя в области, в подходах на селе - не будет! (видео).

Президент: Витебскую область "надо расшевелить". Президент дал две недели на доработку указа

Итак, итог разговора - предложенный Президенту указ, который должен поспособствовать развитию агропромышленного комплекса Витебской области - нужно доработать.

Будущее агрокомплекса Витебского региона