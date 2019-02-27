Проблемы бизнеса в регионах обсудят на совете по развитию предпринимательства

О проблемах бизнеса в регионах будут говорить сегодня на совете по развитию предпринимательства. Заседание пройдет в Доме правительства. Особое внимание - продвижению частной инициативы в малых городах, а также механизмам вовлечения в открытие своего дела и кредитованию. Также особое внимание - региональным представительствам совета по созданию условий, в том числе и правовых, и вопросам по аренде или выкупу имущества.