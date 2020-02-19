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Проблемы цифровизации и рынка труда обсудили представители ПВТ и Федерация профсоюзов Беларуси
Проектировщик киберорганизмов, пилот дрона, оператор «умной» переработки мусора - через несколько лет востребованными станут специальности, которых сегодня даже не существует. В Беларуси об этом задумались уже сегодня. Проблемы цифровизации и рынка труда на неделе обсудили представители Парка высоких технологий и Федерация профсоюзов. Если верить американским исследованиям, то через 13 лет из-за роботизации в США может исчезнуть более половины рабочих мест. Для Китая эта доля составит почти 80 %. Что ждет нас?
Заменят ли машины людей, и что делать с освободившимися руками - острый вопрос в нашем репортаже. По мнению экспертов, использование роботизированных инструментов на фабриках и заводах невозможно без переобучения сотрудников. Чтобы решить эту проблему, предлагают спрогнозировать потребности рынка, найти недостатки в знаниях и навыках сотрудников и автоматизировать производство, чтобы ускорить процессы без ущерба качеству. Именно так поступили на мебельной фабрике в Гродно еще 8 лет назад. Два с половиной месяца в фабричной школе - и Антону Шимуку доверили управление современным станком, который калибрует детали.
Маргарет Кинер Неллен - эксперт по международному праву и правам человека, представитель Профсоюзов Швейцарии и теперь председатель Ассоциации дружбы Швейцария-Беларусь. Оценивая ситуацию в мире, шутит, что даже если людей заменят роботы - юристы останутся – кто-то же их должен будет рассудить в спорных вопросах. А вообще высказывает свое беспокойство о гаджетах, которые с нами 24 часа.
Одной из тем стало изменение законодательства в условиях трансформации рынка труда
Сегодня нормы права не всегда «успевают» за эволюцией отношений между работниками и нанимателями. В конце января вступил в силу обновленный Трудовой кодекс, где среди прочего впервые были закреплены нормы о дистанционной работе, которая сегодня зачастую востребована среди сотрудников IT-отрасли. А это в первую очередь защищает их права. Предложения были выработаны совместно с ПВТ и Федерацией. Так что сотрудничество уже давало свои плоды. Ждем результатов и по итогам этой встречи.
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