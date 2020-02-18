Продавцы обвинили Gucci и Louis Vuitton в сговоре

Сотрудники люксовых компаний обвинили Gucci и Louis Vuitton в кадровом сговоре. В США действуют строгие законы в области нарушения конкуренции, и, напомним, такие компании, как Apple, Google, Intel, Adobe Systems, Disney, DreamWorks, Sony Pictures и Blue Sky за подобные действия ранее были наказаны. Они были обязаны выплатить сотни миллионов долларов сотрудникам за ограничение профессиональной мобильности. В новом иске, который сотрудники Gucci и Louis Vuitton подали против своих работодателей в федеральный суд в Нью-Йорке, утверждается, что компании договорились не нанимать продавцов, которые меньше шести месяцев назад работали у одного из участвующих в соглашении конкурентов. Истцы указывают, что сговор компаний незаконно лишает их возможностей для заработка, ограничивая конкуренцию.