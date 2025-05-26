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Продажа техники, поставки комплектующих и сотрудничество в нефтехимии - итоги визита Татарстан
Сегодня мы имеем плотное сотрудничество с российскими регионами. Среди таких Татарстан. Один из самых экономически развитых субъектов России. Казань называют третьей столицей России, но внимания заслуживает вся национальная республика. Крупная агломерация объединяет Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны. В пределах этих городов сконцентрированы основные промышленные мощности Татарстана. Там сегодня работала наша делегация во главе с премьер-министром.
Белорусов в Татарстане встречают тепло! Речь и о людях, и о технике!
Легендарный трактор здесь в представлении не нуждается. Его здесь знают - его же здесь и научились производить.
МТЗ в Татарстане: увеличить локализацию и расширить ассортимент
МТЗ-Татарстан на рынке уже больше двух десятков лет. Начинали с обычных продаж, но позже решили перейти и к производству. За все время собрали уже почти 25 тысяч тракторов! Показатели растут с каждым годом, но как сегодня было заявлено - этого все равно недостаточно. Во времена импортоопережения нужно быть на шаг впереди! Задача - увеличить уровень локализации на российском рынке.
Андрей Кузнецов, замминистра промышленности Беларуси:
"Над этой программой мы работаем очень плотно с Минпромторгом Российской Федерации. На сегодняшний день у нас уже практически на выходе документы по СПИКу, что позволит иметь статус произведенного в Российской Федерации. И это позволит нам увеличить объем производства на данной площадке. Требование Российской Федерации - быть под 719-м постановлением, которое позволит получать субсидирование под данную технику на территории Российской Федерации. Если мы пройдем все вот эти пути, то мы видим, что по этой площадке можно в разы увеличивать производство и реализацию нашей техники".
Кооперация с КАМАЗом: Белорусские предприятия прописали контракты на несколько миллионов долларов
Новый виток развития - вопреки западным санкциям. В 2022-м КАМАЗу удалось быстро перестроиться, в том числе благодаря сотрудничеству с белорусскими предприятиями. Например, сегодня БАТЭ и холдинг "Автокомпоненты" поставляют сразу 17 видов комплектующих! А вообще в партнерах сразу два десятка брендов. Все тот же МАЗ, а еще БМЗ, "Горизонт" и Пожснаб - каждый отвечает за свою нишу и заключает новые контракты.
Юрий Предко, директор "Горизонта":
"Мы с КАМАЗом уже работаем на протяжении нескольких лет. Собственно, наше направление - это электроника, управление электроникой. А современные автомобили без электроники сегодня существовать не могут. Очень важный вопрос - это помощь водителю, это умное управление, это управление использованием интеллекта. Мы сегодня подписали контракт на несколько миллионов долларов для того, чтобы быть в тренде на рынке".
Олег Дерябин, директор Пожснаба:
"Мы работаем с КАМАЗом достаточно давно и очень плотно по изготовлению машин - пожарных и аварийно-спасательных на базе КАМАЗа. И сейчас мы подписали договор, соглашение о начале сотрудничества по разработке нового модельного ряда с компанией "Ремдизель", которая является стратегическим партнером КАМАЗа. И мы хотим завершить в этом году разработку и постановку на производство нового поколения пожарных машин на базе К5 поколения автомобилей марки КАМАЗ".
Совместные цели: Потенциал сотрудничества во всех сферах
Еще одна перспективная тема в нашем сотрудничестве - нефтехимия. О том, чем еще можем быть полезны друг другу, говорили на площадке предприятия "Танеко" - это дочка известной Татнефти.
Итоги насыщенного рабочего дня подвели на двусторонних переговорах. Александр Турчин и Рустам Минниханов решили встречаться чаще. Лучше лично, но учитывая графики, можно и онлайн. Главное, держать на контроле реализацию всех договоренностей и функционирование рабочей группы. Планов, а точнее целей, много, и тут планка товарооборота даже в миллиард не может быть пределом.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
"Отношениям, которые связывают Республику Татарстан и Республику Беларусь, не один год. Сегодня цифры, которые мы имеем во взаимной торговле, показывают сбалансированность нашей взаимной торговли. Те суммы товаров, которые мы поставляем в Республику Татарстан, и то, что мы импортируем из Татарстана, приблизительно одинаковые. Значит, мы очень неплохо дополняем друг друга. Ну и, конечно, мы не забываем о нашем гуманитарном сотрудничестве в образовательной, культурной сфере, в сфере медицины. Тоже все делается, но, как всегда, мы должны быть немножко неудовлетворены своей работой. Поэтому есть куда стремиться".
Рустам Минниханов, глава Татарстана:
"Мы планируем через три месяца посетить, есть приглашение уважаемого премьер-министра. Будем стараться, чтобы уже что-то такое конкретное было. У нас большая история, очень хорошо наши товаропроизводители, промышленники друг друга знают. Но нам надо раскрыть новые интересы для наших сторон. Направлений очень много".
Беларусь-Татарстан: будущее с опорой на историю и традиции
И конечно, общее будущее не возможно без общей истории. Для Татарстана, как и для Беларуси, священна память о Великой Победе. Сегодня члены делегации возложили цветы к монументу "Родина-Мать" в Набережных Челнах.
Чтим традиции и строим планы на годы вперед. Преемственность и поступательное развитие - подход, одинаково понятный и в Беларуси, и в Татарстане. Такое взаимопонимание на просто человеческом уровне - хорошая почва для новых контактов и договоренностей.