Продажа техники, поставки комплектующих и сотрудничество в нефтехимии - итоги визита Татарстан

Сегодня мы имеем плотное сотрудничество с российскими регионами. Среди таких Татарстан. Один из самых экономически развитых субъектов России. Казань называют третьей столицей России, но внимания заслуживает вся национальная республика. Крупная агломерация объединяет Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны. В пределах этих городов сконцентрированы основные промышленные мощности Татарстана. Там сегодня работала наша делегация во главе с премьер-министром.

Белорусов в Татарстане встречают тепло! Речь и о людях, и о технике!

Легендарный трактор здесь в представлении не нуждается. Его здесь знают - его же здесь и научились производить.

МТЗ в Татарстане: увеличить локализацию и расширить ассортимент

МТЗ-Татарстан на рынке уже больше двух десятков лет. Начинали с обычных продаж, но позже решили перейти и к производству. За все время собрали уже почти 25 тысяч тракторов! Показатели растут с каждым годом, но как сегодня было заявлено - этого все равно недостаточно. Во времена импортоопережения нужно быть на шаг впереди! Задача - увеличить уровень локализации на российском рынке.

Андрей Кузнецов, замминистра промышленности Беларуси:

"Над этой программой мы работаем очень плотно с Минпромторгом Российской Федерации. На сегодняшний день у нас уже практически на выходе документы по СПИКу, что позволит иметь статус произведенного в Российской Федерации. И это позволит нам увеличить объем производства на данной площадке. Требование Российской Федерации - быть под 719-м постановлением, которое позволит получать субсидирование под данную технику на территории Российской Федерации. Если мы пройдем все вот эти пути, то мы видим, что по этой площадке можно в разы увеличивать производство и реализацию нашей техники".

Кооперация с КАМАЗом: Белорусские предприятия прописали контракты на несколько миллионов долларов

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c8da9dd-9450-47ad-b4ec-9cdcddd4f263/conversions/719a05b0-f59d-4a2a-b114-0137eba43b3b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c8da9dd-9450-47ad-b4ec-9cdcddd4f263/conversions/719a05b0-f59d-4a2a-b114-0137eba43b3b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c8da9dd-9450-47ad-b4ec-9cdcddd4f263/conversions/719a05b0-f59d-4a2a-b114-0137eba43b3b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c8da9dd-9450-47ad-b4ec-9cdcddd4f263/conversions/719a05b0-f59d-4a2a-b114-0137eba43b3b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Новый виток развития - вопреки западным санкциям. В 2022-м КАМАЗу удалось быстро перестроиться, в том числе благодаря сотрудничеству с белорусскими предприятиями. Например, сегодня БАТЭ и холдинг "Автокомпоненты" поставляют сразу 17 видов комплектующих! А вообще в партнерах сразу два десятка брендов. Все тот же МАЗ, а еще БМЗ, "Горизонт" и Пожснаб - каждый отвечает за свою нишу и заключает новые контракты.

Юрий Предко, директор "Горизонта":

"Мы с КАМАЗом уже работаем на протяжении нескольких лет. Собственно, наше направление - это электроника, управление электроникой. А современные автомобили без электроники сегодня существовать не могут. Очень важный вопрос - это помощь водителю, это умное управление, это управление использованием интеллекта. Мы сегодня подписали контракт на несколько миллионов долларов для того, чтобы быть в тренде на рынке".

Олег Дерябин, директор Пожснаба:

"Мы работаем с КАМАЗом достаточно давно и очень плотно по изготовлению машин - пожарных и аварийно-спасательных на базе КАМАЗа. И сейчас мы подписали договор, соглашение о начале сотрудничества по разработке нового модельного ряда с компанией "Ремдизель", которая является стратегическим партнером КАМАЗа. И мы хотим завершить в этом году разработку и постановку на производство нового поколения пожарных машин на базе К5 поколения автомобилей марки КАМАЗ".

Совместные цели: Потенциал сотрудничества во всех сферах

Еще одна перспективная тема в нашем сотрудничестве - нефтехимия. О том, чем еще можем быть полезны друг другу, говорили на площадке предприятия "Танеко" - это дочка известной Татнефти.

Итоги насыщенного рабочего дня подвели на двусторонних переговорах. Александр Турчин и Рустам Минниханов решили встречаться чаще. Лучше лично, но учитывая графики, можно и онлайн. Главное, держать на контроле реализацию всех договоренностей и функционирование рабочей группы. Планов, а точнее целей, много, и тут планка товарооборота даже в миллиард не может быть пределом.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c054bee8-60c8-4d86-b0c3-e1a89cf83441/conversions/f877d7ff-32f8-454c-83d8-2b7a25a7a855-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c054bee8-60c8-4d86-b0c3-e1a89cf83441/conversions/f877d7ff-32f8-454c-83d8-2b7a25a7a855-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c054bee8-60c8-4d86-b0c3-e1a89cf83441/conversions/f877d7ff-32f8-454c-83d8-2b7a25a7a855-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c054bee8-60c8-4d86-b0c3-e1a89cf83441/conversions/f877d7ff-32f8-454c-83d8-2b7a25a7a855-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Отношениям, которые связывают Республику Татарстан и Республику Беларусь, не один год. Сегодня цифры, которые мы имеем во взаимной торговле, показывают сбалансированность нашей взаимной торговли. Те суммы товаров, которые мы поставляем в Республику Татарстан, и то, что мы импортируем из Татарстана, приблизительно одинаковые. Значит, мы очень неплохо дополняем друг друга. Ну и, конечно, мы не забываем о нашем гуманитарном сотрудничестве в образовательной, культурной сфере, в сфере медицины. Тоже все делается, но, как всегда, мы должны быть немножко неудовлетворены своей работой. Поэтому есть куда стремиться".

Рустам Минниханов, глава Татарстана:

"Мы планируем через три месяца посетить, есть приглашение уважаемого премьер-министра. Будем стараться, чтобы уже что-то такое конкретное было. У нас большая история, очень хорошо наши товаропроизводители, промышленники друг друга знают. Но нам надо раскрыть новые интересы для наших сторон. Направлений очень много".

Беларусь-Татарстан: будущее с опорой на историю и традиции

И конечно, общее будущее не возможно без общей истории. Для Татарстана, как и для Беларуси, священна память о Великой Победе. Сегодня члены делегации возложили цветы к монументу "Родина-Мать" в Набережных Челнах.