Продажи белорусских товаров онлайн выросли на 27 % в январе - апреле этого года

В частности, произошел рост продаж товаров легкой промышленности. Как подчеркнули в руководстве отраслевого концерна, преимущества оказались у тех, кто уже занимался интернет-торговлей. Около 20 предприятий в системе концерна на сегодня имеют интернет-магазины, многие находятся в стадии открытия.