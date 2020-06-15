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Продажи белорусских товаров онлайн выросли на 27 % в январе - апреле этого года

В частности, произошел рост продаж товаров легкой промышленности. Как подчеркнули в руководстве отраслевого концерна, преимущества оказались у тех, кто уже занимался интернет-торговлей. Около 20 предприятий в системе концерна на сегодня имеют интернет-магазины, многие находятся в стадии открытия.

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