Продажи грузовиков МАЗ выросли в России более чем в полтора раза. За январь-август их поставили 4120 единиц, следует из отчета аналитической компании АСМ-холдинг. Для сравнения: за восемь месяцев 2022 года на этот рынок продано около 2700 наших грузовиков. Белорусский производитель входит в десятку лидеров, соседствуя в статистике с российскими и китайскими производителями.