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Продажи новых авто в Беларуси в I полугодии 2024 года превысили прошлогодние показатели в 2,3 раза

Продажи новых авто в Беларуси в I полугодии 2024 года превысили прошлогодние показатели в 2,3 раза

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