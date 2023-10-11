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Продажи новых машин в Беларуси выросли с начала 2023 года на 13,2 % - в стране появились и новые бренды

За девять месяцев продажи новых легковых авто в Беларуси увеличились на 13 %. Причемв сентябре этого года автомобилей былопродано в 5 раз больше, чем в сентябре 2022-го, отметили в Белорусской автомобильной ассоциации.Если говорить о цифрах, то в сентябре 2023 годабыло продано свыше 2 тыс. машин, а покупатели чаще всего выбирали легковушки отечественного производства.

По оценкам экспертов, ситуация на рынке стабилизируется: в стране появились новые бренды, что способствует постепенному росту продаж легковых машин.

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