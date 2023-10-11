3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Продажи новых машин в Беларуси выросли с начала 2023 года на 13,2 % - в стране появились и новые бренды
За девять месяцев продажи новых легковых авто в Беларуси увеличились на 13 %. Причемв сентябре этого года автомобилей былопродано в 5 раз больше, чем в сентябре 2022-го, отметили в Белорусской автомобильной ассоциации.Если говорить о цифрах, то в сентябре 2023 годабыло продано свыше 2 тыс. машин, а покупатели чаще всего выбирали легковушки отечественного производства.
По оценкам экспертов, ситуация на рынке стабилизируется: в стране появились новые бренды, что способствует постепенному росту продаж легковых машин.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все