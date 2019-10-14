Продажи резидентов ПВТ за первое полугодие 2019 выросли почти на половину

Продажи резидентов ПВТ за первое полугодие выросли почти на половину. А это миллиард долларов. И есть все основания полагать, что цифру удастся удвоить. Сами объемы производства компаний выросли более чем на 65 процентов. Благодаря ПВТ Беларусь значительно опережает Россию, США, Китай, Индию, Японию, Южную Корею и многие другие страны по экспорту компьютерных услуг на душу населения. А вклад предприятий парка в рост ВВП равен всей промышленности, строительству и сельскому хозяйству, вместе взятым. У нашего технокластера особый льготный режим. Но преференции сами по себе - это возможности. И здесь они сработали.



