Продбезопасность и наращивание экспорта - определены направления развития аграрного бизнеса

Правительство утвердило госпрограмму "Аграрный бизнес" на ближайшие 5 лет. Продбезопасность и наращивание экспорта - определены как приоритетные направления развития этого сектора. Финансирование составит 284 миллиарда рублей. За пятилетку планируется повысить эффективность производства сельхозпродукции за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих снижения себестоимости, а также улучшения качества продукции для поддержания ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.