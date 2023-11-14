"Продэкспо": от молока до изысканных деликатесов - увидеть и продегустировать новинки можно на выставке

Белорусский экспорт растет ежегодно. И он ограничен, пожалуй, лишь объемами производства. Но и они на месте не стоят. К тому же ежегодно наши производители представляют рынку новые продукты. Увидеть и продегустировать все новинки можно на выставке "Продэкспо". Сегодня она открылась в белорусской столице. Здесь предприятия из Беларуси и других стран показывают весь ассортимент своей продукции - от молока и мяса до изысканных деликатесов. Что будет на наших столах уже завтра? Репортаж Ольги Анищенко.

Так сразу и не представить всю гастрономию вкусов. Но Беларусь - это 1800 наименований молочной продукции, свыше 1000 – мясной. Готовы спорить, львиную долю вы даже не пробовали. "Догоняет" ли потребитель производственный конвейер - большой вопрос. Каждый год каждый производитель создает новые продукты. Их можно посмотреть и попробовать здесь, на "Продэкспо".

Мясо и молоко, тысячи сладостей, напитки на любой вкус. И, конечно, хлеб. Здесь вообще все, что заметите, все съедобно. Беларусь сильна традициями хлебопечения. Но и без новых веяний производителю не выжить. Хлеб ремесленный, бездрожжевой, с семечками или отрубями - десятки позиций. Нас заверят: чтобы быть успешным, нужно делать все. Белорусы не стали есть меньше хлеба. Может, потому что есть производитель, готовый доказать на деле: хлеб, как и прежде, всему голова.

"Хлеб - это основной продукт в рационе питания людей", - заместитель гендиректора хлебопекарного предприятия Алина Киреенко.

Спрос на здоровое питание

А вообще здоровое питание - тренд нашего времени. Если полезно, точно купят - логика, которая работает. Рапсовое масло тому пример. И пока наш потребитель привыкает к новым вкусам (а производитель не сдается его приучить), заграница готова покупать. И быстро, и много.





Сладости тоже могут быть полезны, особенно если из молока, пусть и сухого. Китай, как известно, подсказал идею. А наш производитель воплотил. И говорят, он такой уже не один.

"Продэкспо" представляет около 130 компаний из 5 стран

Так что где-то кем-то это уже придумано. Бери и делай. И сегодня у каждого предприятия ежегодно выходят на рынок 10, а то и все 15 новых продуктов. Лимитированные серии, нестандартная фасовка или упаковка. Это тоже двигатель торговли. Потребитель готов покупать, если это красиво, во-первых. А кухня не отнимает много времени и сил, во-вторых. Судя по продажам, последний аргумент даже перевешивает.





Инна Сущевская, начальник отдела реализации мясокомбината: Линейка стейков и продуктов для запекания очень популярна на рынке продаж, продажи выросли в три раза.

Молоко тоже любят все. Даже те, кому здоровье не позволяет включать его в свой рацион. Но и для таких потребителей сегодня нет преград - безлактозную продукцию (сыр, йогурты, даже мороженое) осваивают все больше наших заводов. Это актуальная линия для экспортных рынков, в том числе России, где любят молоко, а еще больше - наши сыры.

Белорусские производители наращивают выпуск импортозамещающей продукции

Многие сырные позиции, казалось бы, еще вчера Беларусь закупала только по импорту. Сегодня не только делает, покупает (и главное ценит) свой продукт. Импортозамещение набирает обороты. По концерну "Белгоспищепром" в нынешнем году это продукты на 400 миллионов долларов. Кондитерка и консервы, в том числе детское питание. Делаем и для себя, и для других.

Около 65 % продукции концерна остается в стране, а остальное идет на экспорт. В Беларуси предприятия этого объединения обеспечивают 99,9 % потребности в сахаре и соли, по кондитерским изделиям - свыше 70 %. Это без учета тех белорусских производителей, которые не входят в концерн. Олег Жидков, председатель концерна "Белгоспищепром"

Более сотни стран - экспортная география впечатляет. И едва ли не все континенты. Так что российский рынок - важный, но далеко не единственный.