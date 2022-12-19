Продэмбарго на ряд товаров продлили в Беларуси - что запрещено ввозить в страну?

Беларусь продлила запрет на ввоз продовольствия из ряда западных стран. Постановление правительства опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Список запрещенных к ввозу продуктов несколько изменился. Так, теперь туда попал "борщевой набор". В списке по-прежнему остаются мясная и молочная продукция, а также кондитерские изделия. Запрет касается ЕС, США, Канады, Норвегии и ряда других государств.