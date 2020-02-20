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Продолжается официальный визит Президента в Египет
Сегодня в Каире продолжится белорусско-египетский диалог. Вчера состоялось несколько раундов переговоров на высшем уровне. Между странами подписан пакет документов, который поспособствует развитию контактов. Беларусь и Египет делают ставку на совместные предприятия, а также на сотрудничество в сфере образования, безопасности и информационных технологий. Сегодня же пройдет первое заседание совета делового сотрудничества - рассчитывают, что по итогам дня пополнится и копилка бизнес-контрактов. А что еще? Из Каира наш обозреватель Наталья Бреус.
Второй день переговоров в Каире будет не менее насыщенным: ожидается, что президенты и этот день проведут вместе. Накануне после нескольких раундов встреч стало понятно: закрытых тем нет, а вот настрой развивать сотрудничество в самых разных сферах есть.
От промкооперации до инноваций - таков всесторонний интерес Минска и Каира. Последние три года отношения между странами развиваются интенсивно. Лидеры всячески этому способствуют. Растет торговля с этим важным партнером в ближневосточном регионе - в прошлом году на треть. В том числе и за счет совместных проектов по созданию мазовской техники, комбайнов и тракторов. Задача - прежде всего увеличить локализацию и обеспечить оперативный сервис.
Темп между Минском и Каиром был взят быстрый - что дальше? Подключают инновации, образование, науку - вот где новые точки роста. Продвигать готовы на египетский рынок высокотехнологичную продукцию - от систем общественной безопасности до медоборудования, помогать с цифровизацией и IT. Все больше студентов из этой страны приезжают к нам за подготовкой - один из подписанных вчера документов касается как раз образования.
В эти дни в Каире проходит контактно-кооперационная биржа. Переговоры проводят более 30 белорусских и около 120 египетских компаний. Рассчитывают, что по итогам пополнится копилка бизнес-контрактов.
Впервые соберется наш общий совет делового сотрудничества. Пройдет и белорусско-египетская выставка, которую, как ожидается, посетят президенты Беларуси и Египта. Там представят совместные наработки в промышленности и науке, а также перспективные и высокотехнологичные предложения белорусской стороны. Что будет очень кстати для Египта, который замахнулся на ряд амбициозных проектов.
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