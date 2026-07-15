Продовольственная безопасность: зачем Беларуси новая порода скора и премиальные сорта семян

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Белорусские аграрии делают ставку на селекцию - как в животноводстве, так и в растениеводстве. Создание новой породы скота требует минимум 10 лет, а выведение сортов - около 8 лет. Но этот труд окупается: именно качественная селекция и минеральные удобрения обеспечивают основную часть урожая, позволяя Беларуси оставаться в топе мирового продовольственного рынка.

О том, какие задачи стоят перед отраслью, почему стране нужна новая порода коров и как семена влияют на урожайность, рассказал зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Балыш в "Актуальном интервью".

Сегодня в Беларуси преобладает голштинская порода коров (черно-белая). Она хорошо зарекомендовала себя, но для будущего нужен новый генетический материал. "Для того чтобы оставаться в топе на мировом рынке продовольствия, нам сегодня надо думать о будущем. По всей стране строятся молочно-товарные комплексы, и для их заполнения нужна новая порода - неприхотливая к природным условиям, к кормовой базе, с большим жизненным циклом. Ее молоко по жирности и белку будет пригодно для производства гипоаллергенных продуктов и детского питания. Мы идем в премиальный сегмент", - пояснил Андрей Балыш.

Процесс селекции в животноводстве долгий. Даже при стечении благоприятных обстоятельств на всех этапах новая порода появляется минимум через 10 лет. "Для чего это необходимо? Чтобы смотреть на перспективу. И чтобы оставаться конкурентоспособными", - подчеркнул эксперт.

В растениеводстве ключевую роль играет качество семян. Естественное плодородие земли дает около 10 ц/га. Но в прошлом году белорусские аграрии получили в среднем 38 ц/га зернобобовых. Разницу дают семена, минеральные удобрения и средства защиты растений. "У нас сегодня три завода, производящих основные макроудобрения: азот, фосфор и калий. Это большой плюс для аграриев. А современные семена - это не просто селекция, а научное сопровождение с разработкой адаптивной технологии возделывания для каждого региона", - отметил Андрей Балыш.

Минимальный срок создания нового сорта сельхозкультур - 8 лет. Как и в животноводстве, процесс может затянуться до 10-15 лет. При этом важно понимать: погода играет роль на этапе закладки урожая и ухода, а уборочная кампания больше зависит от человеческого фактора и управленческих решений.