Продовольственная безопасность - главная задача аграриев и всей уборочной кампании

В эти дни в топе новостей - продовольственная безопасность. И это главная задача аграриев и всей уборочной кампании. Сегодня преодолели новый рубеж - 2 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность по стране - почти 28 центнеров с гектара. Это меньше по сравнению с прошлым годом. Здесь сказывается и недавняя дождливая непогода. При этом темпы этой кампании выше. В Беларуси уже убрали треть площадей. Это практически в 5 раз больше, чем к 30 июля прошлого года.

В лидерах уборочной по-прежнему Брестская область. На счету 665 тысяч тонн хлеба. Гродненский регион намолотил 530, Минский - 487 тысяч тонн зерновых. Активно включились в работу Могилевский и Витебский регионы.

И, кстати, наша самая северная область уже устанавливает свои рекорды. Урожайность на некоторых полях достигает 102 центнеров с гектара. Появился и первый в регионе экипаж-тысячник.

Последние новости с полей северного региона - в репортаже Ольги Масловской.

Третью уборочную Леонид Алексеенко проводит за штурвалом комбайна. Помощник – Павел Хоняк. А вместе они крепкий молодежный экипаж, пожать руку которому приехал руководитель области. Именно эти ребята первыми на севере страны намолотили тысячу тонн хлеба.



Первыми убирают поля с озимыми культурами. Сейчас экипаж обмолачивает гибридную рожь сорта "боно". Урожайность не ниже 50 центнеров с гектара. А на отдельных участках бортовой компьютер комбайна фиксирует до 100 центнеров на круг.

В массовую уборку включились все районы Витебской области. Зерновые и зернобобовые на севере страны скошены на 12 % площадей.

Жаркая погода помогает аграриям экономить. Сейчас с поля зерно поступает 18-процентной влажности. Чтобы достичь оптимальных для хранения 14 %, достаточно нескольких часов доработки на сушильном комплексе.

Многие из них работают на местных видах топлива. А это существенная экономия. В Логойском районе пошли дальше. Чтобы повысить рентабельность, технику оборудовали GPS-навигаторами и теперь за работой комбайнов и тракторов следят в онлайн-режиме.

Пока проект тестируют. Датчики слежения установили на полсотни новых агрегатов.

Подготовка почвы под озимый сев уже началась. А на севере страны параллельно с жатвой аграрии ведут второй укос трав. На сельхозугодьях в Лепельском районе работают два пресс-подборщика, которые упаковывают и консервируют сенаж в стретч-пленку. Такая технология позволяет сохранить на максимально длительный срок питательность зеленой массы.

Вопрос заготовки кормов был ключевым и на недавнем совещании у Президента. Тогда Александр Лукашенко еще раз акцентировал внимание на качестве и соблюдении технологий заготовки и хранения. Главное – обеспечить нужными запасами каждое хозяйство страны, чтобы исключить дорогостоящую переброску между районами.