Продовольственная безопасность страны находится на личном контроле Президента, белорусы обеспечены всем необходимым

Почти миллиард человек на планете в этом году столкнется с нехваткой продовольствия. Судя по сообщениям о неурожаях, осторожные прогнозы запросто могут стать страшной реальностью. Вся острота проблемы почувствуется уже этой осенью.

Особенно тяжело придется странам Ближнего Востока и Африки. Цены на продукты в мире выросли в разы. "Спасибо" за это можно сказать американским и европейским "доброжелателям", которые одной рукой якобы "пекутся" о насыщении, а второй накладывают санкции, например, на наши удобрения, и банят торговлю с Беларусью и Россией. При этом мировой дефицит хотят "повесить" на Лукашенко и Путина.

Осознавая все лицемерие Запада, не особо веря в байки о демократии и заботливые обещания о помощи, у нас давно поняли: нужно рассчитывать прежде всего на себя. Поэтому, в том числе Беларусь шла по сложному и тернистому пути обеспечения продовольственной безопасности.

Своим трудом и потом. В итоге: кормим себя, плюс зарабатываем на экспорте. "Золотым веком" назвал белорусский лидер время, которое наступило для нашего сельского хозяйства. Мы можем продать по хорошей цене свою продукцию. Поэтому важно не топтаться на месте, а совершенствовать подходы и работу в АПК.

Из президентского аграрного тура вернулась на неделе обозреватель Наталья Бреус - у нее в прямом смысле вести с полей!

Что-то мы давно не были в полях - так между собой шутят в президентском пуле, когда приходится долго работать на "паркете", то есть когда график первого лица насыщен важными встречами и совещаниями во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко будто услышал и вуаля - добро пожаловать на воздух! Хотя чаще в полях бываем все-таки на страте посевной кампании или в разгар уборочной… Атмосфера нынешней рабочей поездки была особая - все-таки малая родина Президента! Было как-то по-свойски что ли, но это ни на секунду не дезориентировало чиновников. С которых Александр Лукашенко всегда серьезно спрашивает за село!

Мне нужен результат, порядок, дисциплина, нужна дисциплина. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Дисциплина, движение к крупным агрохолдингам, мелиорация земель, обеспеченность техникой, хранение кормов и даже наличие собственной полимерной пленки. На приме работы комбината "Юбилейный" обсуждали, казалось бы, частности, но Президент не просто так вникает в детали. Ведь от этих мелочей в итоге зависит, насколько тяжелым будет наш каравай!

Меньше не будет, чем в прошлом году. В прошлом году мы намолотили около 7 млн тонн. Видите, хватило, всем хватило, никто не голодает. В этом году прогнозы мы видим несколько лучше, поэтому не будем загадывать наперед. Уберем, засыплем - и потом скажем. Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси

Аграрии, понятное дело, перестраховываются - не хотят сглазить. Президент задает высокую планку.

Нам нужно зерно, качественное, хорошее. И чем больше, тем лучше. Я говорю, 9 млн сегодня, завтра 10 млн. Если 10 млн получим - счастье. На этих посевных площадях, не сокращая объемы рапса и других. То есть за счет интенсивного ведения хозяйства Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Работа на земле - всегда тяжкий труд. Тем более, с нашими-то условиями. Беларусь в зоне рискованного земледелия. Особенно это чувствуется на севере страны. От посева до уборки - всего ничего. Надо делать ставку на те культуры, которые в таких условиях дадут максимальный результат. В прошлом году Александр Лукашенко после консультаций со специалистами созрел - было решено прибавить по озимому ячменю.

Чтобы, как говорится "на глазах", посеяли его и на президентском поле в Александрии. "Такого я еще не видел", - признается Александр Григорьевич. Если честно, и нам тоже не приходилось! Услада для глаз: колосок к колоску! Здесь в качестве эксперимента разные сорта. Наш, отечественный, показывает себя точно не хуже зарубежных.

Буслик - это наш новый сорт - первое место занял по урожайности среди всех западноевропейских новейших сортов - именно благодаря показателям зимостойкости Александр Зубкович, завлабораторией ячменя НПЦ по земледелию НАН Беларуси





Рядом рапс, тоже загляденье! Вывод только один: если соблюдать технологии, дисциплину на земле - урожай будет хорошим!

Ни в коем случае, как это у нас бывает, не скатиться до возделывания ячменя без технологии! Без технологии не надо этим заниматься. Для Витебской области это выход из положения. Это действительно переломный момент в сельском хозяйстве Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Такой результат возможен не только за забором у Президента. С царицей полей ведь было нечто подобное: пока не взялись за дело и не стали плотно заниматься кукурузой на зерно, об урожае в 100 ц/га не было речи. Сегодня есть!

Надо дать толчок этому великому делу. Поверьте, это революция будет на селе. Если в эту голодуху (а голод будет в мире, даже я уже в это верю, несмотря на трепотню политиков). Если мы обеспечим продовольственную безопасность (мы ее уже обеспечили), сможем накормить скотину, у нас всегда будет молоко, мясо Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Если бы мне кто-то лет 10-15 назад сказал, что британский премьер будет повторять за Лукашенко, я б, наверное, не поверила. Из-за ценового шока Джонсон объявил о программе продовольственной безопасности и выступил с призывом "Выращивай для Британии", то есть все на огороды! Только для нашего Президента это не сиюминутный популизм, в отличие от Джонсона, а кропотливая работа длиной в три десятилетия.

Это, кстати, несмотря на постоянный сарказм некоторых горе-экспертов - мол, не президентское это дело - мотаться по колхозам.

Как оказалось, как раз-таки дело государственной важности. Кстати, мне кажется, именно благодаря Лукашенко и его такой земной политике, возник тренд - на деревенских давно престали смотреть свысока. Тем более, если покопаться, все мы родом из деревни - наши корни там. Как там принято? Чем богаты! Участников разговора Президент радушно пригласил на обед в свой родной дом в Александрии.

Тут все с Александрийского Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Фуагра мы не заметили! Только белорусские "прысмаки"! Всех радушно угощали блюдами из печи! Картошечка, огурчики, шкварки! Вкус, знакомый всем нам с детства! На столе все то, что вырастили своим трудом и потом! Хвататься сейчас за продовольственную безопасность было бы поздно - получается "закинули" наперед на заре независимости - сегодня как нашли! Себе. На экспорт.

Ситуация сейчас складывается такая, что нам надо, кровь из носа, этот и следующий год сработать хорошо в сельском хозяйстве. Потому что ваша продукция, особенно за пределами страны, стоит больших денег. Цены на продукты питания подскочили неимоверно. Поэтому надо уметь взять то, что мы должны взять. Для сельского хозяйства, прямо говорю, наступил такой золотой век. Сколько он продлится, никто не знает. Но я убежден, что этот и следующий годы будут нашими - те, кто занимается сельскохозяйственным производством и производит продукты питания. Поэтому, как бы ни было трудно, вы должны в эти годы взять свои деньги. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Силой в АПК, в деревню не загонишь. Тут лучше работает принцип "создавай условия" - люди оценят и подтянутся!

За пятилетку страна будет другой и в сельском хозяйстве тоже, если воспользуемся вот этим моментом, когда продукты питания у нас подорожали, во всем мире. Поэтому условия нормальные надо создавать и больше ничего, ну а люди сами будут выбирать. Уже хлынули в город, а там же с работой не так просто, уже некоторый отток пошел. Побежали за границу, а сегодня 95 %, они уже пишут открыто, хотят назад вернуться. Вот если бы Александр Григорьевич простил и открыл границы после 20-го года, 95 % бы вернулись. Я не против - кто в тюрьму, кто куда - кто что заслужил. Надо возвращаться, вы там не приживетесь. Особенно сейчас украинцы туда хлынули и все "ах, молодцы украинцы". С 1 июля Рига закрывает доступ украинцам вообще, выселяет из гостиниц и так далее. Поэтому наши там уже на подхвате. Все хотят домой Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь