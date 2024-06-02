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Продукт, который не надоест, - какие планы в Год качества у Минского хладокомбината № 2
Помимо контроля качества, в Беларуси одно из приоритетных направлений деятельности государства - охрана детства. 1 июня по всей Беларуси прошли праздничные мероприятия ко Дню защиты детей. Их задачей стало не только напомнить взрослым, что дети нуждаются в постоянной заботе, но и устроить для них настоящий праздник.
Какое же веселье для детворы без мороженого. Вот уже более 70 лет Минский хладокомбинат № 2 дарит ребятам (да и взрослым) такой праздник круглый год. Поколения меняются, но любовь покупателя к этой продукции остается неизменной. О том, как достичь идеала, сохраняя традиции, вы узнаете в специальном проекте Агентства теленовостей "Даешь стране!"
Год качества для нашего предприятия - это возможность доказать еще раз, что вкусное может быть полезным и качественным.
Елена Сычева работает уже более 20 лет. Самое интересное в работе считает создание новых видов мороженого. "Мы выпускаем эскимо, мороженое в вафельном стаканчике, в вафельном сахарном рожке, в брикете. В этом году минчан мы порадуем двумя новинками", - рассказала ведущий технолог.
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